Внаслідок влучання виникла пожежа на пл. Соборній, 4

Удень у вівторок, 24 березня, Росія атакувала Львів ударними дронами. Внаслідок влучання в будинку на пл. Соборній виникла пожежа. Станом на 19:00 відомо вже про 17 поранених. Також зафіксовані влучання в багатоповерхівку на Сихові та падіння уламків на вул. Бандери.

Момент влучання безпілотника в будинок на пл. Соборній

Фото ZAXID.NET

Судячи з опублікованих відео, шахед напряму влучив у цивільний будинок на пл. Соборній, 4. Будинок є пам’яткою архітектури та входить до спадщини ЮНЕСКО. Поруч розташований колишній монастир бернардинів, в якому зараз працює центральний архів, та церква Св. Андрія. Внаслідок ворожого удару постраждала вежа храму, пожежею охоплені примурні будівлі комплексу.

За інформацією голови Львівської ОВА Максима Козицького, внаслідок влучання у Львові постраждали 13 людей. Один із них у тяжкому стані. Унаслідок атаки є загорання житлових будинків на пл. Соборній та просп. Червоної Калини. Є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури у Комарнівській та Добросинсько-Магерівській громадах.

«Також внаслідок падіння уламків БпЛА загорівся приватний будинок у селі Серники Бібрської територіальної громади», – повідомив Максим Козицький.

Крім влучання в центрі Львова, за інформацією мера Львова Андрія Садового, на Сихові горить багатоповерхівка. Крім цього, є падіння уламків на вул. Бандери, поблизу Тюрми на Лонцького.

«Жінка, 51 рік, із мінно-вибуховою травмою нижніх кінцівок доставлена поліцією, перебуває у свідомості. Ще один пацієнт звернувся до травмпункту самостійно – садна і забої», – повідомив Андрій Садовий.

Фото Андрія Садового

Внаслідок падіння уламків на вул. Бандери в Тюрмі на Лонцького пошкоджений дах, а в Органному залі – вікна.

Як повідомили в Першому медоб’єднанні Львова, до лікарні доставили 11 постраждалих. До відділення невідкладної медичної допомоги звернулися двоє пацієнтів. Серед них – чоловік, який самостійно прибув до травмпункту із забоєм попереково-крижового відділу хребта. Також у нього діагностували рвані рани стегна та лобової ділянки голови. Ще одну пацієнтку доставила поліція. У жінки – наскрізне поранення гомілки.

До відділення невідкладної медичної допомоги Лікарні Святого Луки доставлено ще 9 постраждалих. Із них двоє перебувають в операційній.

Оновлено. Близько 19:00 міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що кількість постраждалих зросла до 17 людей.

Повітряну тривогу у Львівському районі оголосили о 15:35 через загрозу ударних БпЛА. Пізніше стало відомо, що дрон летить на Львів. Перший вибух пролунав приблизно о 16:19. Наразі у Львові триває тривога.

Інформація доповнюється...