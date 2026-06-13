Генерал Олександр Бакулін підтвердив проникнення росіян до Костянтинівки

До Костянтинівки, що на Донеччині, проникли понад 100 російських військових. Про це повідомив командир 19-го армійського корпусу, бригадний генерал Олександр Бакулін у коментарі для інформагентства «Укрінформ».

За словами Олександра Бакуліна, росіяни почали просочуватися до міста ще восени минулого року. Для проникнення до міста вони діють малими піхотними групами та інколи застосовують мототехніку. Крім того, штурми російських піхотинців підтримують артилерія та ударні дрони ворога.

За словами генерала, від початку 2026 року військові 19-го корпусу ліквідували у Костянтинівці понад 700 окупантів. Станом на 13 червня у місті перебувають близько 130 російських військових. Українські захисники стежать за місцями, де вони переховуються, та завдають по них ударів.

Бакулін підтвердив, що ситуація на напрямку дійсно складна, але контрольована. Він зазначив, що українські військові вживають контрдиверсійних заходів, і наразі загрози оточення ЗСУ в районі Костянтинівки немає.

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«Ситуація на напрямку контрольована. Спроби противника просунутися зриваються. Логістичні завдання виконуються. Ворог не має успіху. Ніякого оточення наших військ у районі Костянтинівки немає [...]Костянтинівка тримається. Воїни 19-го армійського корпусу тримають стрій», – наголосив Олександр Бакулін.

Зауважимо, що 12 червня hromadske з посиланням на трьох командирів, які перебувають на Костянтинівському напрямку, повідомляло, що до міста проникли понад 100 окупантів. Однак військові припускали, що насправді кількість росіян у місті може бути більшою.

Місто Костянтинівка розташоване у Краматорському районі Донецької області поруч із містами Краматорськ та Дружківка. У березні 2026 року Володимир Зеленський повідомляв, що Москва не відмовляється від планів окупувати міста Донеччини та готує нові наступи. За даними Генштабу ЗСУ, станом на 16:00 13 червня на Костянтинівському напрямку росіяни здійснили чотири атаки.

Додамо, що через неспроможність росіян здобути перевагу на фронті вони вчиняють воєнні злочини проти мирних жителів Костянтинівки. Зокрема, у лютому 2026 року військові 28-ї окремої механізованої бригади зафіксували застосування росіянами фосфорних боєприпасів проти жителів міста, а також вбивство дроном чоловіка на велосипеді.