З відключеннями електроенергії стикнулася низка міст у чотирьох країнах

У пʼятницю, 14 серпня, у Казахстані, Таджикистані, Киргизстані та Узбекистані одночасно виникли масштабні відключення електроенергії. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на міністерства енергетики країн.

Відключення зафіксували у столиці Казахстану Алмати, киргизькому Бішкеку, таджицьких Душанбе та Худжанд, а також на півдні Узбекистану. Міністерства енергетики країн заявили, що фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.

Казахстанське Міненерго повідомило, що блекаут стався через «раптову зміну перетоку потужності» в об'єднаній центральноазійській системі. Енергосистеми усіх чотирьох країн повʼязані між собою, що спричинило спільні відключення.

За даними Reuters, дефіцит електроенергії є поширеним явищем у країнах Центральної Азії, де електропостачання сильно залежить від гідроелектростанцій. Зміни клімату роблять місцеві ГЕС вразливими до нестачі води.

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Нагадаємо, наприкінці липня у Грузії стався масштабний блекаут, який залишив без світла мільйони людей. За попередніми даними, відключення сталися через аварію в енергосистемі, причину якої не називають. Без електропостачання опинилися Тбілісі, Батумі, Кутаїсі, Кобулеті та Телаві.