Без світла залишилися жителі Тбілісі, Батумі, Кутаїсі, Кобулеті та Телаві

У ніч на п’ятницю, 24 липня, в Грузії сталося масштабне відключення електроенергії, яке охопило Тбілісі та низку інших великих міст країни. Причини аварії наразі офіційно не називають. Про це повідомила грузинська служба «Радіо Свобода».

За інформацією медіа, без світла залишилися жителі Тбілісі, Батумі, Кутаїсі, Кобулеті, Телаві та інших населених пунктів. Попередньо, наслідки блекауту могли зачепити мільйони людей.

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Окрім перебоїв з електропостачанням, повідомляли про проблеми зі зв'язком. Зокрема, в абонентів окремих мобільних операторів перестала працювати мережа 5G, погіршилася якість сигналу, а домашній і мобільний інтернет працював із перебоями. Також зазначають, що тимчасово був недоступний сайт Міністерства енергетики Грузії. У Тбілісі через відключення електроенергії перестали працювати світлофори, що ускладнило дорожній рух.

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Оператор грузинської електромережі поки не оприлюднив офіційних пояснень, а представники компанії не відповіли на запити журналістів. Директор Енгурійської ГЕС Леван Мебонія, коментуючи ситуацію, заявив, що наразі з'ясовує причини аварії.

Схожий випадок стався у Грузії 19 квітня 2025 року. Тоді причиною стала аварія на лінії електропередачі «Кавкасіоні».

Нагадаємо, наприкінці червня голова НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко попереджав, що влітку в Україні можуть знову запровадити аварійні відключення електроенергії. За його словами, такий сценарій можливий у разі тривалої спеки та нових масованих російських ударів по енергетичній інфраструктурі.