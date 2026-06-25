Віталій Зайченко зазначив, що цього року українська енергосистема є значно стійкішою до можливих атак

Голова НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко розповів в інтерв’ю «РБК-Україна», яке було опубліковане у четвер, 25 червня, що влітку в Україні можуть повернутися аварійні відключення електроенергії. Такий сценарій можливий у разі тривалої спеки та відновлення масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Зайченко зазначив, що за несприятливих умов обмеження електропостачання можуть тривати до п’яти годин на добу, насамперед у вечірні години максимального споживання.

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«Денне споживання ми зможемо покривати за рахунок атомної генерації, імпорту, розподіленої та відновлюваної генерації. Водночас вечірні піки, на жаль, доведеться балансувати за рахунок споживачів», – пояснив очільник «Укренерго».

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Водночас він наголосив, що за відсутності нових ударів по енергосистемі країна має всі шанси пройти літній період без суттєвих обмежень.

Зайченко також зауважив, що цього року українська енергосистема є значно стійкішою до можливих атак, ніж торік. За його словами, в країні збільшили обсяги розподіленої генерації, будуються нові електростанції із додатковим рівнем захисту, а також посилено захист підстанцій «Укренерго» та обленерго.

«Цього літа ситуація значно краща, ніж у 2025 році. Тому навіть якщо графіки відключень доведеться застосовувати, вони не будуть такими жорсткими, як узимку», – підсумував він.

Тим часом з 21 червня у тимчасово окупованому Криму почали запроваджувати графіки відключення електроенергії після атак українських дронів на критичну інфраструктуру півострова.