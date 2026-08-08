Міністерство оборони Болгарії заявило, що безпілотник, який упав на території країни вранці суботи, 8 серпня, ймовірно, український. У МЗС України відреагували на інцидент.

Зазначається, що поверхневий аналіз уламків вказує на те, що на території Болгарії, ймовірно, впав дрон-приманка «Мая», який використовується Силами оборони. Водночас у Міноборони Болгарії зазначили, що «немає підстав вважати, що інцидент був навмисним».

Міністерство закордонних справ України також прокоментувало інцидент. Там зазначили, що Україна спеціально не спрямовувала до Болгарії жодних безпілотників та перебуває у контакті з представниками країни для зʼясування всіх обставин.

Речник українського дипвідомства Георгій Тихий наголосив, що причина подібних інцидентів одна – російська війна проти України, яка триває вже пʼятий рік.

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«Важливо зауважити, що першопричиною всіх інцидентів подібного типу є війна Росії проти України, що триває вже пʼятий рік, цілеспрямовано затягується Москвою та загрожує не лише українцям, але й, на жаль, іншим народам і країнам. Саме тому якнайшвидше завершення війни критично важливе для гарантування безпеки регіону і ми розраховуємо на спільну роботу з партнерами для примусу Москви до миру», – цитує «Європейська правда» Георгія Тихого.

Нагадаємо, вранці суботи, 8 серпня, премʼєр-міністр Болгарії Румен Радев заявив, що на території країни поруч із кордоном із Румунією впав та вибухнув безпілотник. Вибух пролунав неподалік газопроводу. Також Румен Радев зазначив, що БпЛА не могли зафіксувати в повітряному просторі Болгарії та Румунії до моменту вибуху.