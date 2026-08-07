Автомобіль мобільної вогневої групи російських військових

Оператори безпілотників одного з підрозділів Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України провели операцію на території Донецького аеропорту. Під час удару вони знищили реактивний безпілотник типу «шахед» на пусковій установці, а також автомобіль мобільної вогневої групи ворога. Про це 7 серпня повідомив активіст, волонтер Сергій Стерненко та оприлюднив відео операції.

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«Знищувати російські пускові – це найефективніший спосіб боротьби проти російських дронів і ракет», – додав Стерненко.

Нагадаємо, на початку червня Сили безпілотних систем встановили вогневий контроль над Донецьким аеропортом. За даними військових, російські окупанти перетворили знищений у боях аеропорт на військово-логістичний хаб та ключовий майданчик для запусків ударних дронів типу «шахед».

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