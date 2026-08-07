Ресторан «Фабрика їжі» зачинено

У центрі Львова не працює ресторан «Фабрика їжі», розташований на вул. Шпитальній, 2 біля ТЦ «Магнус». На вікнах закладу з’явилися оголошення «Зачинено», повідомляє ZAXID.NET. Редакція звернулася по коментар до представників закладу.

«Фабрика їжі» працювала у триповерховій споруді, яку міськрада вважає незаконною. Восени 2025 року будівлю відключили від водо- та електропостачання, а виконком погодив її демонтаж. Власники оскаржили це рішення, і в січні 2026 року суд його скасував. Згодом Господарський суд визнав укладеним договір оренди землі під рестораном ще на п’ять років.

Як збудували триповерховий ресторан?

У 2005 році Львівська міська рада передала компанії «БІНП ЛТД» в оренду земельну ділянку площею 0,0183 га на вул. Шпитальній, 2. Землю надали для обслуговування тимчасового кіоску.

У 2008 році виконавчий комітет міськради дозволив компанії встановити на ділянці збірно-розбірну споруду площею 93,5 м². Це рішення не передбачало капітального будівництва або можливості оформити право власності на будівлю.

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Однак під час будівництва площу павільйону збільшили більш ніж утричі – до 296,5 м². Замість тимчасового кіоску на ділянці з’явилася триповерхова споруда, в якій згодом запрацював ресторан «Фабрика їжі».

Упродовж 2011–2013 років «БІНП ЛТД» через суд зареєструвала право власності на капітальну будівлю. У 2013 році Вищий господарський суд скасував рішення попередніх інстанцій, які дозволили компанії оформити право власності на самобуд.

Міськрада не продовжила оренду землі

Попри судові суперечки, у 2016 році компанія через суд продовжила договір оренди земельної ділянки до 30 вересня 2025 року. Влітку 2025 року «БІНП ЛТД» кілька разів просила Львівську міськраду продовжити оренду, однак депутати не підтримали це рішення.

Після завершення договору компанія продовжила користуватися комунальною земельною ділянкою без чинної оренди. У жовтні 2025 року «Львівводоканал» відключив будівлю від водопостачання, а 11 листопада «Львівобленерго» припинило подавати до неї електроенергію.

24 жовтня 2025 року виконавчий комітет Львівської міськради погодив демонтаж споруди. Власникам дали 20 днів, щоб розібрати її самостійно. Якщо б вони цього не зробили, демонтаж мало провести місто.

Суд заборонив демонтувати будівлю

Компанія «БІНП ЛТД» звернулася до Львівського окружного адміністративного суду з вимогою скасувати рішення виконкому. Провадження у справі відкрили 10 листопада 2025 року.

Представники компанії також попросили зупинити демонтаж до завершення судового розгляду. Вони пояснювали, що відведений виконкомом термін закінчиться раніше, ніж суд розгляне позов.

Суддя задовольнив заяву компанії, зупинив дію рішення виконкому та заборонив демонтувати споруду до набрання чинності рішенням суду в цій справі. Окремо «БІНП ЛТД» намагався через Господарський суд поновити договір оренди землі на вул. Шпитальній, 2.

Власниками компанії є львів’яни Надія Тарасевич і Богдан Дзядик.