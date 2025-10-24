Ресторан «Фабрика їжі» розбудували на місці МАФу на вул. Шпитальній

Виконавчий комітет Львівської міської ради на засіданні у пʼятницю, 24 жовтня погодив демонтаж незаконного двоповерхового ресторану «Фабрика їжі» на вул. Шпитальній. Місто дало підприємцям 20 днів на добровільний демонтаж. МАФ збудували незаконно, а договір оренди землі під ним завершився.

Йдеться про ділянку площею 0,0183 га на вул. Шпитальній, 2, яку у 2005 році Львівська міська рада передала в оренду компанії «БіНП ЛТД» під тимчасовий кіоск. У 2008 році виконком міської ради дозволив збудувати на цій ділянці збірно-розбірну споруду, але без капітального будівництва і можливості оформлення права власності.

Під час будівництва компанія збільшила площу павільйону з 93,5 м2 до 296,5 м2, а у 2011-2013 роках «БіНП ЛТД» через суд зареєструвала право власності на капітальну будівлю площею майже 300 м2. У 2013 році Вищий господарський суд скасував рішення попередніх інстанцій, що визнавали право власності на самобуд, однак у 2016 році це не завадило компанії через суд продовжити договір оренди землі до 30 вересня 2025 року.

Влітку компанія неодноразово зверталася в Львівську міську раду за продовженням терміну дії договору оренди, однак у серпні 2025 року продовження оренди ніхто з депутатів не проголосував. Відповідно, після 30 вересня «БіНП ЛТД» користувалась ділянкою незаконно.

6 жовтня ЛМКП «Львівводоканал» перекрив мережі, які підводили до розбудованого кіоска. Водночас компанія намагається через суд поновити оренду ділянки. Справа перебуває на розгляді у Господарському суді.

24 жовтня виконавчий комітет погодив демонтаж незаконного ресторану. Місто дало підприємцям 20 днів на добровільний демонтаж. Якщо вони цього не зроблять, то місто демонтує кіоск самостійно.

Власниками БіНП ЛТД є львівʼяни Надія Тарасевич і Богдан Дзядик. У грудні 2023 року депутати ЛМР за зверненням Надії Тарасевич дозволили розробити детальний план в районі вулиць Хмельницького, Жовківської та Донецької, що передбачає будівництво готельного комплексу.