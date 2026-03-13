Паливні компанії значно наростили дохід за рік

Сукупна виручка компаній, які займаються роздрібною торгівлею пальним, у 2025 році становив 178,6 млрд грн, що на 19,1 млрд грн або приблизно 12% більше, ніж у 2024 році. Про це свідчать дані аналітичної системи YC.Market. Минулого року загальний виторг таких компаній становив 159,5 млрд грн. Тобто за рік доходи операторів паливного ринку помітно зросли.

На динаміку доходів у 2025 році могла вплинути інфляція на ринку пального. За даними НБУ, у минулому році вона становила 6,3%.

Станом на початок 2026 року в Україні було зареєстровано 3354 компанії, для яких основним видом діяльності є роздрібна торгівля пальним. Водночас фінансову звітність за 2025 рік подали 762 компанії.

Найбільше таких компаній, які подали звітність, зафіксували в Києві та Київській області – загалом 133 підприємства (62 у столиці та 71 в області). Серед інших регіонів із найбільшою кількістю таких компаній – Одеська область (54), Харківська (50), Львівська (47), Дніпропетровська (41) та Черкаська (41).

Роздрібна торгівля пальним в Україні класифікується за КВЕД 47.30 і охоплює діяльність автозаправних станцій та операторів паливного ринку. Цей сегмент залишається одним із найбільших у роздрібній торгівлі за обсягом обороту.