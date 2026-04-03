«Ханзе Агрі Україна» планує зернопереробний комплекс у Смільному з новою колією

Сумська аграрна група «Технологія» планує побудувати у Львівській області комплекс з переробки зерна. Новий об’єкт зведуть на закинутій промисловій території у селі Смільне (західне передмістя Бродів) неподалік нафтоперекачувальної станції. Про це йдеться в оголошенні на сайті Бродівської міської громади.

ТзОВ «Ханзе Агрі Україна» має намір побудувати в урочищі «Промисловий центр» на території села Смільне виробничий комплекс із доробки та переробки зернових, бобових і олійних культур. На ділянці 6,25 га замість чинних занедбаних споруд хочуть звести сучасний елеваторний комплекс, кілька складів, лінію з переробки нішевих культур, адмінкорпус з лабораторією та побутовими приміщеннями, а також облаштувати олійно-пресове виробництво, прокласти нові залізничні колії тощо.

«Соціально-економічний вплив від діяльності підприємства носить позитивний характер. Основними позитивними факторами є збільшення надходжень до місцевого бюджету, створення нових робочих місць, зокрема для місцевого населення, створення сприятливих умов для подальшої роботи підприємства, покращення економічної ситуації регіону», – йдеться в описі проєкту.

Урочище «Промисловий центр» – це промислова територія, що розташована між залізничною колією у Смільному, старим міським кладовищем та вулицею Волонтерською у Бродах. Тут розташовані лінійна виробничо-диспетчерська станція «Броди», що є найбільшою нафтоперекачувальною станцією в Україні, регіональний офіс групи ОККО тощо.

Група компаній «Технологія» об’єднує кілька великих промислових, аграрних і торгових підприємств. Вона починала працювати в Сумській області, поступово розширивши діяльність й на інші області України.

Група займається виробництвом пакувальних матеріалів («Гуала Кложерс Україна» та «Гуалапак Україна», АТ «Техлогія»), рослинництвом («Вітчизна», «Агрофірма «Велес А», «Ханзе Агрі Україна», «Агрофірма «Тур’янська»), зокрема вирощує зернові та олійні культури як для внутрішнього споживання, так і на експорт, зернотрейдингом , тваринництвом та продажем добрив.

Група обробляє землю у Львівській, а також Тернопільській та Сумській областях (в останній має 30 тис. га), пише «Елеваторист».

Згідно з даними YouControl, ТзОВ «Ханзе Агрі Україна» зареєстроване на Сумщині та має 65 млн грн статутного капіталу. Бенефіціарним власником вказаний сум’янин Володимир Заєць – голова наглядової ради та акціонер групи «Технологія». Частки у компанії також мають його діти – Сергій Заєць і Яна Буянова (обоє по 20%).

До квітня 2022 року замість Яни Буянової у переліку власників фірми був громадянин РФ Олександр Буянов, однак згодом він вийшов зі складу володільців.