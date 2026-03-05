Виробничі процеси на новозбудованому майданчику повністю автоматизовані

Агрохолдинг Avesterra Group, що належить колишнім політикам Михайлу та Дмитру Добкіним, відкрив на Волині новий виробничий майданчик із 20 пташників. Загальна сума інвестицій у цей об’єкт становила 15 млн євро, повідомила 4 березня пресслужба компанії.

Нові приміщення збудували на території 19 га, а площа забудови перевищує 55 тис. м². Виробничі процеси на майданчику повністю автоматизовані. У пташниках встановили обладнання німецької компанії Big Dutchman, яке керує системами напування, годівлі, вентиляції та мікроклімату.

Власник Avesterra Group Дмитро Добкін повідомив, що новий майданчик є частиною масштабної програми розвитку компанії.

«Ми інвестували у цей майданчик 15 млн євро, і це лише перший крок. До 2028 року плануємо побудувати шість таких виробничих майданчиків по 20 пташників кожен та інвестувати загалом близько 100 млн євро. Це дозволить повністю завантажити наші виробничі потужності та вийти на виробництво близько чверті мільйона бройлерів на добу», – зазначив він.

Проєкт на Волині є частиною довгострокового плану модернізації виробництва. У найближчі роки компанія планує розширити мережу виробничих майданчиків та запустити об’єкти супутньої інфраструктури, зокрема інкубатори та енергетичні потужності.

За словами Дмитра Добкіна, упродовж наступних п’яти років група планує інвестувати у розвиток близько 300 млн євро. Гроші спрямують на будівництво нових виробничих потужностей, інкубаторів, формування батьківських стад та спорудження біометанового газового заводу.

Як писав ZAXID.NET, на початку червня 2025 року на території «Володимирської птахофабрики» відкрили новий переробний завод. У розширення потужностей Avesterra інвестувала 60 млн євро. На підприємстві виробляють продукцію під брендами «Епікур», «Чебатурочка» та Delika.

У липні компанія також повідомила про будівництво нової птахофабрики у селі Селіски Володимирського району на 6 млн бройлерів. А в грудні 2025 року ТОВ «Луцька аграрна компанія», що входить до групи Avesterra Group, заявило про намір збудувати на Волині ще одну птахофабрику, де щороку вирощуватимуть до 1 млн курей-бройлерів.

Михайло та Дмитро Добкіни – колишні українські політики з Харкова. Михайло Добкін був членом «Партії регіонів», міським головою Харкова у 2006–2010 роках, головою Харківської обласної державної адміністрації у 2010–2014 роках та народним депутатом Верховної Ради VIII скликання від «Опозиційного блоку» (2014–2019). Дмитро Добкін – його молодший брат. Він розпочав політичну діяльність у 2006 році як депутат Харківської обласної ради і також був народним депутатом VIII скликання від «Опозиційного блоку».