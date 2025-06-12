У будівництво, автоматизацію та екологічну безпеку підприємства інвестували близько 60 млн євро

Українська компанія Avesterra Group, яка належить братам Дмитру та Михайлу Добкінам, відкрила новий завод із переробки курятини у Волинській області. Загальний обсяг інвестицій становив 60 млн євро. Про це повідомила пресслужба компанії у середу, 11 червня.

У будівництво, автоматизацію та екологічну безпеку підприємства інвестували близько 60 млн євро. Площа комплексу – майже 30 тис. м2, у ньому передбачено сотні нових робочих місць.

«Потужність заводу становить 13 500 бройлерів на годину, комплекс має 50 виробничих і допоміжних споруд та сучасні очисні установки (3500 кубометрів на добу) з мембранною фільтрацією. Це дозволяє ефективно очищувати всі виробничі стоки та мінімізувати вплив на довкілля», – повідомили у компанії.

На заводі вироблятимуть продукцію трьох брендів: «Епікур», «Чебатурочка» та Delika.

Додамо, що у 2025 році брати Михайло та Дмитро Добкіни створили материнську компанію Avesterra Group, яка об'єднала їхні активи. До групи увійшли Володимир-Волинська птахофабрика, Луцька аграрна компанія та Володимир-Волинська аграрна компанія. Усі активи займаються виробництвом курятини. Річний дохід бізнесу Добкіних становить 4 млрд грн. Частка Avesterra на українському ринку – 5%.

Михайло та Дмитро Добкіни – українські політики з Харкова. Михайло Добкін був членом Партії регіонів, міським головою Харкова (2006-2010), головою Харківської обласної державної адміністрації (2010-2014), депутатом Верховної Ради VIII скликання від Опозиційного блоку (2014-2019). У 2014 році балотувався в президенти України як самовисуванець і посів шосте місце з результатом 3,03%. Дмитро Добкін – його молодший брат. Почав політичну діяльність у 2006 році як депутат Харківської обласної ради. Як і брат, був депутатом Верховної Ради VIII скликання від Опозиційного блоку.