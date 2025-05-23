Завод розташований у Ковелі, менш ніж за 100 км від кордону з Польщею

Фінансово-промислова група ТАС будує завод у Ковелі Волинської області, який зможе виробляти 1200 вантажних вагонів щорічно. Інвестиції в будівництво без урахування обладнання сягають близько 200 млн грн, повідомляє Forbes Ukraine.

Новий завод є частиною компанії «ТАС Дніпровагонмаш», яка виробляє вагони в Камʼянському на Дніпропетровщині. Керівництво компанії повідомило, що придбало 10 тис. м2 промислових площ у Ковелі та монтує там колію, яка з’єднає виробництво з ринком збуту – Європейським Союзом. Від кордону з Польщею до заводу – менш ніж 100 км.

За словами власника групи ТАС Сергія Тігіпка, вузька колія заходитиме прямо у цех. Також він зазначив, що наразі обладнання заводу в Ковелі монтують: вирізають зайвий метал, стелять підлогу. Запустити новий завод компанія планує у вересні. Усі вагони, що будуть виробляти в Ковелі, вже сертифіковані для ринку ЄС. Генеральний директор Федерації роботодавців України Руслан Іллічов зауважив, що це знімає бар’єри для експорту, тож у планах компанії ТАС за два-три роки налагодити постачання до Європи 100 вагонів на місяць.

За словами Сергія Тігіпка, один вагон на європейському ринку коштує близько 100 тис. євро, тому дохід компанії від експорту щомісячно може складати 10 млн євро.

Додамо, що група ТАС – одна з найбільших фінансово-промислових груп України, яка представлена в банківській сфері, страхуванні, вагонобудуванні, металургії, виробництві пакувальних матеріалів, логістиці, сільському господарстві, харчовій промисловості та нерухомості.

Власником бізнесу є 65-річний Сергій Тігіпко – український політик та підприємець, політтехнолог. Колишній віцепрем’єр-міністр (з 1997 до 1999 року), міністр економіки (з 1999 до 2000 року) та міністр соціальної політики (з 2010 до 2012 року). Колишній голова НБУ (з 2002 до 2004 року). З 2016 року посадовець є власником Universal Bank та має ліцензію на Monobank. У 2022 році Сергій Тігіпко посів 10 місце у рейтингу Forbes топ-20 найбагатших українців.