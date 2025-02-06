Будинок для переселенців розташований на вулиці Володимира Кияна у Ковелі

У Ковелі завершують будівництво багатоповерхівки для внутрішньопереміщених українців. Через три місяці квартири отримають 70 сімей. Про це повідомив 6 лютого міський голова Ігор Чайка на своїй сторінці у Facebook.

Будівництво пʼятиповерхового будинку на вулиці Володимира Кияна розпочали навесні 2024 року. Житло для переселенців зводять за гроші Європейської комісії, яка виділила на проєкт 4,8 млн євро. Наразі будівельники облаштовують прибудинкову територію, виконують внутрішні та зовнішні роботи.

«Змонтовано мережі електро- та водопостачання, водовідведення. Система опалення вже працює, тож всередині приміщення тепло і комфортно. На часі – монтаж сантехнічного обладнання, побутової техніки та меблів, встановлення міжкімнатних і вхідних дверей тощо», – зауважив Ігор Чайка.

В будинку є укриття в підвальному приміщенні та можливість дистанційного відкриття вхідних дверей за сигналом повітряної тривоги. На першому поверсі багатоповерхівки – квартири для маломобільних людей з безбар’єрним простором. Також наявна автоматизована система управління опаленням. Квартири – комунальні, їх даватимуть у безплатне користування на певний період, щоб внутрішньопереміщені українці освоїлися та знайшли роботу.

Додамо, що у квітні 2023 року Північна екологічна фінансова корпорація (Nordic Environment Finance Corporation, NEFCO) оголосила про програму будівництва енергоефективного житла для переселенців у низці міст заходу України, серед яких був Ковель.

Серед вимог NEFCO до житлових проєктів було підвищення енергоефективності будівель, використання екологічних матеріалів згідно з європейськими будівельними стандартами. Крім того, готове житло не підлягає приватизації і перебуватиме в муніципальній власності.