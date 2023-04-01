Забудовників оберуть через тендери

Північна екологічна фінансова корпорація (Nordic Environment Finance Corporation, NEFCO) оголосила про програму будівництва енергоефективного житла для переселенців у низці міст заходу України. Про це ідеться у повідомленні на сайті NEFCO. Для реалізації програми вже оголошені або ще будуть оголошені тендери, в яких можуть брати участь усі компанії, що не перебувають під санкціями.

У Львові, Чернівцях, Дубно і Ковелі ідеться про будівництво житла з повністю обладнаними та мебльованими квартирами, з корисною площею у межах від 3 200 м2 до 5 700 м2 у 3-5-ти поверхових будинках. Суми інвестицій для міст будуть наступні:

Львів – 19,5 млн євро;

Чернівці – 10,5 млн євро;

Дубно – 5,3 млн євро;

Ковель – 4,8 млн євро.

В Івано-Франківську, Тернополі, Хмельницькому, Нововолинську (Волинська область) ідеться про будівництво житла з повністю обладнаними та мебльованими квартирами, з корисною площею у межах від 5,000 м2 до 7,000 м2 у 3-5-ти поверхових будинках. Суми інвестицій у цих містах будуть такі:

Івано-Франківськ – 9,5 млн євро;

Тернопіль – 9,5 млн євро;

Хмельницький – 8,4 млн євро;

Нововолинськ – 7,1 млн євро.

У торгах можуть взяти участь будь-які компанії, що не перебувають під санкціями.

«З попереднього досвіду, серед підрядників – переможців тендерів зазвичай були українські компанії, адже потрібні місцеві дозволи та ліцензії», – кажуть у NEFCO, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Торги мають закінчитись до літа, а роботи планують почати до кінця 2023 року.

Серед вимог NEFCO до житлових проектів – підвищення енергоефективності будівель, використання екологічних матеріалів згідно з європейськими будівельними стандартами.

Програма також містить вимогу, згідно з якою збудоване за її фінансування житло не підлягає приватизації і перебуватиме в муніципальній власності. Також громада має під’єднати нові будинки до комунікацій (вода, тепло, електроенергія) і облаштувати укриття, без якого новий будинок неможливо ввести в експлуатацію

Зазначено, що міста мають дотримуватися процедури, передбаченої урядом України щодо розподілу соціального житла для груп населення. Пріоритет надаватимуть найбільш постраждалим від війни групам.

NEFCO – міжнародна фінансова установа, що фінансує розширення північноєвропейських «зелених» рішень на світових ринках. Заснована 1990 року Данією, Фінляндією, Ісландією, Норвегією та Швецією. В Україні реалізовано проєкти в більш ніж 100 муніципалітетах.