Висотність будівель не перевищуватиме 5 поверхів

У Львові обрали проект розвитку території вздовж вул. Замкової. Переможцем архітектурного конкурсу стала концепція львівської компанії Studio Zmist. Неподалік станції «Підзамче», фактично в підніжжі Високого замку, планують побудувати багатофункційний комплекс із готелем, офісами та житлом, а також житловий комплекс клубного типу.

Територія проектування охоплює ділянку, обмежену залізничною колією, вул. Опришківською, вул. Замковою та вул. Папарівка. Йдеться про ділянку загальною площею 3,7 га поруч із залізничною станцією «Підзамче». Зараз тут розташовані приватні садиби та занедбані будівлі. Згідно з планом зонування території, площа проектування поділена на чотири ділянки.

Ділянка проектування виділена червоним

Зараз ця територія забудована дачними садибами і виробничими будівлями

Зі сторони вул. Замкової пропонується побудувати багатофункційний офісно-готельний комплекс із житловими одиницями, дитсадком та підземним паркінгом, а також невеликий житловий комплекс клубного типу. Висота будівель не перевищуватиме 3-4 поверхи. На решті території, де розташовані садибні будинки та санітарна зона залізниці, нового будівництва не планують.

Схема поділу території на окремі дялнки

Архітектурний конкурс відбувся у четвер, 30 березня. Журі обрало переможцем конкурсу концепцію львівської компанії Studio Zmist архітекторія Маркіяна Максимюка, Юрія Максимюка, Соломії Галайко, Ореста Підганюка та Зоряни Фучили.

Візуалізація забудови ділянки

Маркіян Максимюк розповів ZAXID.NET, що при розробці концепції архітектори хотіли інтегрувати нову забудову у ландшафт Високого замку. Забудова території передбачає поступове зменшення щільності зі сторони вул. Опришківської. Зі сторони вул. Замкової поверховість будівель буде нижчою. В них розташують офіси, а на верхніх поверхах – житло.

«Житло зосереджене всередині ділянки, у більш затишному середовищі», – розповів Маркіян Максимюк.

Що стосується ділянки з житлом, то, за словами архітектора, зі сторони вул. Замкової будівлі також будуть заглиблені в ландшафт і зчитуватимуться як 2-3 поверхові.

«Наша пропозиція передбачає автономний розвиток ділянок, тобто, вони можуть розвиватися незалежно від інших. Також ми хотіли максимально зберегти силует Високого замку і рельєф, аби нова забудова не виглядала в цьому середовищі агресивною», – пояснив Маркіян Максимюк.

Автори концепції також передбачили, що вся вул. Замкова залишиться пішохідною. Заїхати на неї зможуть лише мешканці кварталу. Більшість паркувальних майданчиків будуть підземними, водночас, додають архітектори, при розробці більш детального проекту на території ділянки можуть запроектувати небагато наземних гостьових парковок.

Зону залізниці пропонують відмежувати земляними насипами, зеленими насадженнями та шумовідбивними екранами.