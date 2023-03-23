Детальний план охоплює територію площею 27 га, приблизна ділянка ДПТ виділена червоним

У районі вул. Ковельської у Львові побудують нову вулицю та прокладуть низку проїздів. Відповідний проект детального плану території оприлюднили на сайті Львівської міської ради.

Детальний план охоплює територію площею 27 га, обмежену залізничною колією, вулицями Ковельською, Творчою та Земельною. Зараз тут розташована низка виробничих підприємств й нове будівництво тут не передбачається.

Натомість у цьому районі добудують вул. Творчу та прокладуть низку проїздів для забезпечення логістики між підприємствами. З південної сторони ділянки планується прокласти вул. Проектовану, а також продовжити вул. Проектована 2 тупиковим проїздом з розворотним кільцем. У майбутньому цю локальну мережу пропонують під’єднати до вул. Ковельська – Проектована та Проектована 1 з виходом на вул. Богданівську – Проектовану та вул. Галицьку для розвантаження транспортних потоків на вул. Богдана Хмельницького. Реалізувати ці плани хочуть за 3-7 років.

Зазначимо, що у 2021 році ЛКП «Інститут просторового розвитку» розробив проект нової вулиці між вул. Пластовою та Творчою протяжністю майже кілометр. За попередніми розрахунками це коштуватиме близько 150 млн грн, однак у бюджеті розвитку на 2023 рік коштів на реалізацію цього проекту не закладали.

Проект добудови вул. Творчої у Львові

Громадське обговорення проекту ДПТ у районі вул. Ковельської відбудеться 5 квітня о 15:00 у Пороховій вежі.