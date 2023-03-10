На деяких ділянках, якими має пролягати майбутня вул. Ряшівська, розташовані житлові будинки

Львівська міськрада викупить ще шість приватних ділянок, необхідних для будівництва вул. Ряшівської. За відповідну ухвалу проголосували міські депутати на сесії у четвер, 9 березня.

Йдеться про ділянки, розташовані між вул. Ряшівською, Щирецькою та Скнилівською загальною площею 0,24 га. На деяких із цих ділянок розташовані житлові будинки, тож управління земельних ресурсів ЛМР має визначити вартість кожної з ділянок, запропонувати власникам альтернативну ділянку в іншому місці або викупити за ринковою ціною цю.

Запропоновані під викуп ділянки позначені жовтим

Загалом для добудови вул. Ряшівської необхідно викупити 42 земельні ділянки на вул. Лисеницькій та вул. Скнилівській, які у 1999 році перейшли у власність дачного кооперативу «Урожай» для ведення садівництва. Упродовж 2021-2022 років міськрада вже викупила 34 приватні ділянки за 9,6 млн грн. Їх загальна площа становить 0,83 га.

У бюджеті розвитку на 2023 рік немає стрічки витрат на викуп цих ділянок чи будь-які інші роботи, повʼязані з будівництвом вул. Ряшівської. Однак після проведення експертної оцінки вартості земельних ділянок депутати ще мають затвердити викупну ціну.

Нагадаємо, зараз вул. Ряшівся має протяжність близько 500 м та з'єднує вул. Городоцьку і вул. Патона та має довжину близько 500 м. Вулицю планували збудувати до Євро-2012. За проектом її мали добудувати від вул. Патона до вул. Кульпарківської та Наукової.

Протяжність добудованої вулиці становитиме 4 км. Вона зможе розвантажити сусідню вул. Виговського та пришвидшити доїзд до львівського аеропорту. Однак у 2012 році могли збудувати лише відрізок вулиці зі сторони Кульпарківської, а через брак фінансування проект заморозили.