Червоним кольором позначена приблизна траєкторія майбутньої вул. Ряшівської

Цього року Львівська міська рада викупить 10 із 40 необхідних земельних ділянок за майже 3 млн грн поблизу Львівського аеропорту під будівництво вул. Ряшівської. Для викупу необхідно 3 млн грн. Ці ділянки розташовані у межах червоних ліній майбутньої вулиці, що з’єднає вул. Кульпарківську та Ряшівську.

Як повідомив ZAXID.NET заступник керівника управління земельних ресурсів Львівської міськради Олег Ковалишин, загалом для будівництва вулиці необхідно викупити 40 ділянок загальною площею 1,1 га. Всі вони з 1998 року перебувають у приватній власності членів садового кооперативу «Урожай».

«Під компенсацію підпадає вартість ділянки, вартість багаторічних насаджень і будинку, який є на ділянці. Ми будемо викупляти ділянки по мірі готовності документів. Навесні ми підготували документацію на 10 ділянок, для викупу яких залишилося отримати нотаріальне посвідчення», – розповів Олег Ковалишин.

20 травня депутати Львівської міськради затвердили викупну ціну на ці 10 ділянок на загальну суму 3 млн грн. Наразі в бюджеті заклали лише близько 2 млн грн.

За словами Олега Ковалишина, паралельно визначається оцінка інших ділянок й восени на розгляд сесії виноситимуть рішення про затвердження їхньої викупної ціни. Після викупу всіх ділянок їх передадуть ЛКП «Львівавтодор» та змінять цільове призначення на землі транспорту.

«Переважно на цих землях є невеличкі садові будиночки. В межі майбутньої вулиці потрапляє лише один капітальний житловий будинок. Ми працюємо з проектантами, можливо вдасться, щоб вулиця пролягала в обхід будинку», – уточнив Олег Ковалишин.

Як повідомляв ZAXID.NET, загалом для викупу всіх необхідних для будівництва продовження вул. Ряшівської земель необхідно 10-12 млн грн. Зараз же вул. Ряшівська з'єднує вул. Городоцьку і вул. Патона та має довжину близько 500 м. У разі її добудови від вул. Патона до вул. Кульпарківської та Наукової її протяжність вулиці становитиме майже 4 км. Нова вулиця зможе розвантажити сусідню вул. Виговського та пришвидшити доїзд до львівського аеропорту.

Нагадаємо, вул. Ряшівську планували збудувати до Євро-2012. Через брак фінансування тоді встигли збудувати лише відрізок вулиці зі сторони Кульпарківської.