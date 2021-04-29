На вул. Вітовського після реконструкції з’являться виділені смуги для громадського транспорту

Виконком Львівської міськради під час засідання 29 квітня затвердив ескізний проект реконструкції вул. Вітовського та проблемного перехрестя з вул. Вітовського – Сахарова – Коперника. За проектом на вулиці облаштують виділені смуги для громадського транспорту, кишені для паркування, а перехрестя регулюватимуть світлофорами.

На ділянці від вул. Героїв Майдану до буде три смуги руху – одна в напрямку пл. Франка та дві в напрямку перехрестя вул. Сахарова – Вітовського. Центральна смуга буде виділеною для руху громадського транспорту.

Біля Парку культури смуг ставатиме чотири: дві для громадського транспорту, що пролягатимуть посередині, та дві для авто. Між ними будуть острівні трамвайно-автобусні зупинки. Далі кількість смуг знову зменшиться до трьох, однак дві з них вестимуть у напрямку пл. Франка з виділенкою в центрі, а одна – до перехрестя вул. Сахарова – Вітовського.

Уздовж вулиці облаштують кишені для паралельного паркування, замощені бруківкою, двосторонні велодоріжки й велосмуги. Виділені смуги для трамваїв та автобусів мають замостити бруківкою, а смуги для авто та перехрестя Сахарова – Вітовського – асфальтом. Уздовж вулиці замінять аварійні дерева та висадять кущі.

Крім цього, під час реконструкції вул. Вітовського мають збудувати новий колектор, куди відведуть стічні води з перехрестя вул. Вітовського – Сахарова – Коперника. На вул. Героїв Майдану, вздовж будівлі №57, передбачили підпірну стінку, аби захистити будинок від руйнування.

Проблемне перехрестя Сахарова – Вітовського також перепланують. Тут мають запроектувати трамвайні колії, що б сполучали між собою вул. Сахарова, Вітовського, Нечуя-Левицького та Коперника. Саме перехрестя регулюватиметься адаптивним світлофором із пріоритетом для руху громадського транспорту.

Проектована вісь вулиці має враховувати можливість відновлення у майбутньому Пелчинського ставу, що передбачений у відповідному детальному плані території. Також у ескізному проекті передбачили реорганізацію руху й на прилеглих до вул. Вітовського вулицях.

Зазначимо, що після затвердження ескізного проекту ЛКП «Львівавтодор» має оголосити тендер на виготовлення робочого проекту, а після його експертизи – тендер на безпосередні роботи.

Як повідомив під час засідання виконкому мер Львова Андрій Садовий, місто буде домовлятися з Світовим банком, аби отримати від нього фінансування на реконструкцію вул. Вітовського.

Нагадаємо, що у 2016 році ДП «Львівдіпрокомунбуд» розробив проект реконструкції вул. Вітовського, за яким планувалося перекласти трамвайні колії таким чином, щоб вони неодноразово перетинали автомобільну смугу. Це викликало критику активістів, які наголошували на небезпеці ДТП через таке проектування, тому мерія Львова відмовилась реалізовувати цей проект і почала напрацьовувати новий.