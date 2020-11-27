Нова вулиця стане продовженням вул. Суботівської

ЛКП «Інститут просторового розвитку» розробило проект нової вулиці, що з’єднає вул. Суботівську з мікрорайоном Рясне. Будувати її планують уже всередині наступного року.

Фактично нова вулиця протяжністю 2,5 км буде складатися з двох частин: продовження вул. Суботівської та Ряшівської. Проектувальники розглядали й варіант продовження вул. Широкої, однак варіант із продовженням вул. Суботівської виявився дешевшим у реалізації.

Як розповів ZAXID.NET проектант «Інституту просторового розвитку» Ростислав Білинський, у першій черзі збудують дві смуги руху, по одній у кожному напрямку. Таку конфігурацію вулиця матиме аж до перехрестя з вул. Шевченка, в районі вул. Бузинової та Калинової, де запланували облаштувати квазі-кільце.

«Це кільце матиме зовсім інший принцип роботи, ніж на Залізничній – Левандівській: якщо там є пріоритет громадського транспорту, то у цьому випадку транспорт буде рухатись по колу», – розповідає Ростислав Білинський.

У межах кільця будуть два регульовані перехрестя, де облаштують велокільця. Саме квазі-кільце запроектували таким чином, аби вулицею міг їздити тролейбус і розвертатись на кільці.

Тунельних шляхопроводи під залізничною станцією «Клепарів» у першій черзі буде також два: один для автомобілів, інший для пішоходів і велосипедистів. За генпланом уся вулиця повинна була б мати три смуги руху в кожному напрямку, одна з яких – для громадського транспорту. Втім наразі на цій частині буде дві смуги, але ширина тунелю у майбутньому дозволятиме облаштувати там три смуги. За словами, Ростислава Білинського, після будівництва нової вулиці нею поїде 35-40% пасажиропотоку з Рясного, решта транспорту й далі їхатиме по вул. Шевченка.

Уздовж всієї вулиці буде відокремлена двостороння велодоріжка. Другою чергою передбачається, що велодоріжка буде двосторонньою по обидва боки. Між проїжджою частиною і велодоріжкою, а також між велодоріжкою і тротуаром будуть зелені зони, де прокладуть комунікації та висадять дерева.

Раніше заступниця міського голови з питань ЖКГ Ірина Маруняк розповіла ZAXID.NET, що загальний кошторис проекту становить близько 800 млн грн, а почати будівництво вулиці планують у липні 2021 року.

Нагадаємо, у 2018 році виконком ЛМР затвердив стратегію розвитку громади Рясного, у які передбачили прокладання нової вулиці до мікрорайону. Того ж року виконком погодив будівництво нової вулиці та визначив кілька варіантів її траєкторії.