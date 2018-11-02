Львівська мерія погодила будівництво дороги з Левандівки на Рясне

Мікрорайон Рясне з'єднають з Левандівкою

Виконавчий комітет Львівської міської ради під час засідання 2 листопада погодив будівництво нової дороги, яка має з’єднати мікрорайон Рясне з Левандівкою.

Нова дорога має допомогти розвантажити вул. Шевченка, бо наразі ця вулиця є фактично єдиною магістраллю, яка сполучає Рясне з іншими мікрорайонами Львова. Зараз ЛКП «Львівавтодор» розглядає кілька варіантів прокладання нової дороги:

Варіант-1 від перехрестя вул. Широка-Роксоляни через Суботівську на вул. Шевченка.

Варіант-1 від вул. Суботівської до перетину з вулицею Ряшівською.

Також «Львівавтодор» розглядає можливість комбінування обидвох варіантів. Найближчим часом підприємство замовить проект будівництва дороги, під час розробки якого остаточно визначиться, як саме вона пролягатиме і скільки вартуватиме її будівництво.

Варіанти прокладання дороги з Левандівки на Рясне (щоб збільшити зображення, клікніть на нього)

Саме ж будівництво дороги розпочнеться не раніше другої половини 2019 року. У майбутньому новою дорогою планують запустити тролейбус.