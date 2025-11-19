Станом на 19 листопада офіційний курс долара трохи зріс – на 3 копійки, євро подорожчало на 1 копійку. Натомість курс злотого впав на 6 копійок. Про це повідомляє «Мінфін».

Офіційний курс НБУ встановлено на рівні:

долар – 42,09 грн (18 листопада було 42,06 грн),

євро – 48,79 грн (18 листопада – 48,78 грн);

злотий – 11,49 грн (18 листопада – 11,55 грн).

Середні курси валют в обмінниках Львова:

долар – 42,15 (купівля)/42,19 (продаж) грн;

євро – 48,95/49,05 грн;

злотий – 11,55/11,59 грн.

Середні курси валют у банках:

долар – 41,85 (купівля)/42,29 грн (продаж) (18 листопада – 41,85/42,27 грн);

євро – 48,53/49,14 грн (18 листопада – 48,57/49,14 грн).

У касах банків долар купують/продають за таким курсом:

«ПриватБанк» – 41,65/42,25 грн;

«Ощадбанк» – 41,90/42,35;

«Укрсиббанк» – 41,80/42,35 грн;

ПУМБ – 41,80/42,40 грн;

«Райффайзен» – 41,90/42,25 грн.

У касах банків євро купують/продають за таким курсом:

«ПриватБанк» – 48,15/49,15 грн;

«Ощадбанк» – 48,65/49,25 грн;

«Укрсиббанк» – 48,35/49,25 грн;

ПУМБ – 48,50/49,20 грн;

«Райффайзен» – 48,40/49,10 грн.

У касах банків злотий купують/продають за таким курсом:

«Ощадбанк» – 10,85/11,70 грн;

ПУМБ – 11,35/11,65 грн;

«Кредобанк» – 11,42/11,68 грн.

Яким буде курс валют у найближчі дні?

Аналітики прогнозують, що гривня залишатиметься відносно стабільною найближчими днями, з незначними коливаннями курсу долара у межах 42,20-42,35 грн, а євро – близько 49,00-49,30 грн.

Зростання попиту на готівкову валюту перед святами та сезонними розрахунками може трошки підвищити курс долара в обмінниках, проте банківські курси, за оцінками експертів, змінюватимуться незначно.