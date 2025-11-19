Головний фактор ризику - війна, проте всі показники свідчать про нормалізацію курсу

Впродовж двох наступних років курс долара не мав би перевищити позначку в 48 грн за долар. Проте це залежить від кількох факторів, передусім – від ходу війни. Про те, скільки може коштувати американський долар в 2026 році, розповіла керівниця аналітичного департаменту Центру економічних досліджень і прогнозування «Фінансовий пульс» Діляра Мустафаєва, передає сайт «Факти».

Експертка зазначила, що валютний ринок залишатиметься контрольованим. Закладені в прогнози НБУ, МВФ, в бюджет показники свідчать про поступову нормалізацію ринку.

Офіційні прогнози

Офіційний прогноз курсу долара в Україні закладений в проєкті закону про державний бюджет на 2026 рік, а також в оцінці ситуації від Міжнародного валютного фонду, що кредитує Україну.

Згідно з цими джерелами, курс долара в 2026 році буде наступним:

45,7 грн за долар (законопроєкт про держбюджет);

45,4 грн за долар (МВФ).

Додамо, що 19 листопада 2025 року курс долара від НБУ становить 42,09 грн за долар.

Водночас прогнозується, що в 2026 році можливий деякий дефіцит валюти на ринку, проте вже з 2027 року він буде зменшуватись.

Що впливатиме на курс долара в 2026 році

Міжнародна допомога та запозичення послаблять дефіцит валюти в Україні в 2026 році і значною мірою впливатимуть на утримання курсу. Діляра Мустафаєва говорить, що за умови продовження євроінтеграційних реформ та співпраці з МВФ, НБУ зможе й надалі компенсувати структурний дефіцит валюти, а це – ключ до збереження стійкості ринку.

Міжнародні резерви, за оцінкою НБУ, зростуть до 54 млрд доларів до кінця 2025 року.

Водночас експертка наголошує, що стабільність передусім залежатиме від ситуації на фронті. Основні загрози для курсу пов’язані з війною:

руйнування інфраструктури;

сповільнення виробництва;

перебої з фінансуванням;

міграція населення.

За сприятливих умов, говорить Діляра Мустафаєва, курс долара у 2026-2027 роках утримуватиметься в межах 48 грн за долар.