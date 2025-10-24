Прогнози експертів різняться в діапазоні 1 грн, проте нового падіння долара ніхто не очікує

Якщо на початку жовтня 2025 року курс долара становив в середньому 41,14 грн, то наприкінці місяця ціна за один долар впритул наблизилась до 42 грн, а в обмінниках вже часом і перетинає цей поріг. Що буде з курсом долара до кінця 2025 року, читайте на сайті ZAXID.NET.

Чому курс долара то падає, то росте

Востаннє такий високий курс долара спостерігався ще в серпні, а вже у вересні розпочалося його зниження. Такі коливання психологічно впливають на українців та на попит на валютному ринку.

Директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько говорить про тимчасові коливання, пише УНІАН, і називає причини цього.

Багато залежить від рішень НБУ і зовнішніх факторів, каже експертка. Наприклад, якщо порушується постачання палива або різко дорожчає газ чи нафта, імпортерам треба більше валюти для оплат, що миттєво тисне на курс. Або ж, коли Україна отримає великі платежі від партнерів або міжнародних фінансових установ, у банківській системі з’являється валюта, що полегшує ситуацію на ринку. Якщо такі надходження затримуються або їх менше, ніж очікували, навпаки, тиск на гривню зростає.

Не менш важливі, додає Ганна Золотько, сезонні та торгові фактори: періоди активного імпорту, підготовка до зими, закупівля енергоносіїв, посівного матеріалу традиційно збільшують потребу в іноземній валюті, тоді як падіння цін на товари знижують надходження валюти.

Що буде з курсом долара до кінця року

Минулого тижня спостерігався дефіцит валюти на міжбанку, що спонукало НБУ дещо послабити гривню. Імовірно, такий сценарій зберігатиметься до кінця року.

Керівник проєктів та програм інвестиційного напряму «Ощадбанку» Сергій Ляшенко сказав у коментарі УНІАН, що в жовтні курс долара може офіційно зрости до 41,95 грн, а до кінця 2025 року курс долара може досягти позначки 42,6 гривні.

Кабмін раніше прогнозував, що курс долара до кінця 2025 року становитиме 42,4 грн за долар.

У Dragon Capital передбачають, що до кінця 2025 року курс гривні перебуватиме в межах 43-43,5 грн за долар.

Водночас аналітики компанії ICU в щотижневому огляді кажуть про 42 грн за долар наприкінці 2025 року.

У 2026 році, за різними прогнозами, курс долара може становити 45-46 грн за долар. Проте варто пам’ятати, що реальні показники будуть залежати від ситуації на ринку, від політичної, зокрема міжнародної, ситуації та від подій на фронті.