Водійка намагалась пройти кордон під приводом перевезення пацієнтів

39-річна українка під виглядом перевезення пацієнтів автомобілем швидкої допомоги завезла в Польщу контрабандою 910 пачок сигарет. Її викрили податківці Підкарпатського воєводства Польщі. Про це у вівторок, 9 червня, повідомила палата податкової адміністрації в Жешуві.

Українка в’їжджала автомобілем швидкої в Польщу через пункт пропуску «Краківець – Корчова» на українсько-польському кордоні. Вона пройшла прикордонний та митний контроль з української сторони.

На польській стороні водійка швидкої допомоги повідомила митникам, що перевозить пацієнтів на лікування в Німеччину. Проте митники запідозрили, що в автомобілі можуть бути приховані незадекларовані товари і відправили машину на ретельний огляд.

«Підозри офіцерів справдилися. Під час обшуку автомобіля вони виявили у бічних відсіках 910 пачок сигарет без польських акцизних марок. Щоб дістатися до них, довелося демонтувати деяке обладнання автомобіля», – йдеться в повідомленні.

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На українській стороні кордону до водійки питань не було (фото польських податківців)

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