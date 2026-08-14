У Києві шахраї ошукали екснардепа на 32 тис. доларів

У Києві шахраї ошукали 71-річного чоловіка на 32 тис. доларів. Зловмисники представилися співробітниками СБУ та заявили, що вилучають гроші для перевірки. Про це у п’ятницю, 14 серпня, повідомили у Нацполіції Києва та Київській міській прокуратурі. За даними «Української правди», жертвою шахраїв став Володимир Шлемко – депутат Верховної Ради України I скликання від Косівського виборчого округу (Івано-Франківська область).

За даними правоохоронців, шахрай подзвонив 71-річному пенсіонеру та представився співробітником СБУ. Зловмисник переконав чоловіка, що той придбав ліки, гроші від продажу яких нібито спрямовуються на фінансування Росії. Тому він має віддати спецслужбі всі заощадження на так звану перевірку.

«Псевдосиловики повідомили потерпілому, що за готівкою прибуде кур’єр, який для підтвердження своєї “належності до спецслужби” назве заздалегідь погоджене кодове слово. Надалі пенсіонер передав 17-річному мешканцю Київщини 32 тис. доларів», – йдеться у повідомленні поліції.

17-річний хлопець, який виконував роль кур’єра, мав забрати собі 600 доларів, а решту перерахувати на криптогаманець через пункт обміну валют, однак його затримали правоохоронці. Також слідчі з’ясували, що до схеми його залучив 20-річний житель Одещини.

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Наразі 17-річному та 20-річному хлопцям оголосили підозру у пособництві шахрайству (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України). Підозрюваним загрожує від 5 до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Також слідчі встановлюють інших причетних до схеми.

Правоохоронці не називають ім’я чоловіка, який став жертвою шахраїв, однак, за даними «Української правди», йдеться про Володимира Шлемка, який був народним депутатом I скликання Верховної Ради від Косівського виборчого округу (Івано-Франківська область).

Володимир Шлемко – народився 14 січня 1955 року в селі Мигове Вижницького району Чернівецької області. Працював актором Івано-Франківського обласного музично-драматичного театру імені Івана Франка. У 1990 році був обраний народним депутатом України. У Верховній Раді України I скликання входив до Комісії з питань культури та духовного відродження.

У 1992 році Володимир Шлемко обійняв посаду начальника управління культури Івано-Франківської ОДА. З 1995 року працював старшим консультантом відділу загальних проблем національної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень при РНБО.

Нагадаємо, 30 квітня Офіс генерального прокурора повідомив, що шахраї ошукали 75-річну народну артистку України на майже 140 тис. доларів. Зловмисники також представилися співробітниками СБУ та заявили, що мають перевірити всі її заощадження, чи не мають вони російського походження.