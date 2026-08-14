Володимир Зеленський не може знайти кандидата на посаду посла України у США

Після відмови експрем’єр-міністерки Юлії Свириденко президент Володимир Зеленський не може знайти кандидата на посаду посла України у США. Про це у п’ятницю, 14 серпня, повідомило Politico з посиланням на власні джерела у дипломатичних колах.

Politico зазначає, що Володимир Зеленський хоче призначити на посаду посла України у США людину, яка мала б значний вплив, щоб представляти інтереси Києва в адміністрації Дональда Трампа. На думку президента України, з цим завданням могла б впоратися Юлія Свириденко, якій він пропонував цю посаду, але експрем’єр-міністерка відмовилася. Інші кандидати, за даними видання, «неохоче беруться за виснажливе завдання в критичний момент війни». Їхня відмова пов’язана з непередбачуваною поведінкою Дональда Трампа, а інших претендентів, стверджує Politico, Володимир Зеленський вважає недостатньо компетентними.

«Стверджувати, що ніби ніхто не хоче на цю посаду, було б спрощенням. Звичайно, є люди, які хочуть обійняти цю посаду, але немає нікого, хто дійсно їй відповідає. Зеленському важко закрити цю посаду», – цитує Politico колишнього українського дипломата.

Також Politico зауважує, що посада посла України у США виявилася вакантною в «особливо неспокійний момент для Києва». США залишаються ключовим партнером України, за допомогою якого українська армія здатна протидіяти росіянам. Крім того, звертає увагу Politico, Україна продовжує перемовини зі США щодо отримання ліцензії на виробництво ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.

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«Україна може опинитися без впливового представника у Вашингтоні саме тоді, коли приймаються рішення щодо озброєння, протиповітряної оборони, логістики та обміну розвідувальними даними, а також умов будь-якого поновлення мирних зусиль», – зауважило Politico.

Нагадаємо, 12 липня Володимир Зеленський повідомив про звільнення Юлії Свириденко з посади прем’єр-міністерки, запропонувавши замінити Ольгу Стефанішину на посаді посла України у США. Відомо, що Юлія Свириденко відмовилася від пропозиції президента.

3 серпня Володимир Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посолки України у США. За словами експосолки, вона самостійно ухвалила рішення про завершення дипломатичної служби через особисті обставини. Вже 5 серпня стало відомо, що НАБУ оголосило Стефанішиній підозри у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні. За даними слідчих, Ольга Стефанішина незаконно набула близько 13,9 млн грн. Водночас захист Стефанішиної відкидає звинувачення.

6 серпня ВАКС обрав для колишньої посолки у США запобіжний захід у вигляді застави розміром 6 млн грн. 11 серпня захист Стефанішиної подав апеляцію на рішення про запобіжний захід, однак 13 серпня на рахунок ВАКС надійшли гроші на її заставу. За даними «Української правди», заставу сплатила юридична фірма «Ілляшев і партнери».