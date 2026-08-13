Зміни запровадили на тлі оновлених Радою ЄС правил для біженців

Уряд Німеччини припинив надавати тимчасовий захист новоприбулим чоловікам з України призовного віку. Про це повідомило у четвер, 13 серпня, Deutsche Welle з посиланням на МВС Німеччини.

Нові обмеження запровадили для чоловіків від 23 до 60 років, які не мають законних підстав для виїзду та звільнення від військової служби. Зміни у політиці Німеччини розпочали діяти для тих українців, хто прибув до країни після 31 липня 2026 року.

Нагадаємо, 31 липня Рада ЄС запровадила зміни, згідно з якими тимчасовий захист будуть надавати тим українцям, які повністю виконали свій військовий обовʼязок. Для того, щоб отримати захист, українські чоловіки мають надати німецьким установам документи, що засвідчать їхній законний перетин кордону та офіційне звільнення від служби.

Чоловіки призовного віку, які вʼїхали на територію Німеччини до 31 липня та вже отримали статус біженців, автоматично отримають продовження цього статусу нарівні з іншими – до березня 2028 року.

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У МВС Німеччини наголосили, що влада має право депортувати тих українців, які перебувають у країні нелегально та підпадають під загальні правила випровадження іноземців з Німеччини.

Нагадаємо, у липні Рада Євросоюзу продовжила дію механізму тимчасового захисту для українських біженців до весни 2028 року. Тоді ж парламентарі ухвалили нововведення, згідно з яким запроваджуються обмеження для чоловіків призовного віку.