53-річного чоловіка взяли під варту без можливості внести заставу

На Львівщині, у Стрийському районі затримали 53-річного прийомного батька, якого підозрюють у систематичному сексуальному насильстві над неповнолітньою вихованкою. За даними слідства, знущання тривали майже рік. Чоловіка взяли під варту без права внесення застави, повідомила Львівська обласна прокуратура у четвер, 13 серпня.

Трьох рідних сестер передали до прийомної сім’ї у квітні 2023 року. На той час їм було 10, 11 і 17 років. Згодом найстарша сестра поїхала до міста на навчання, а двоє молодших дітей залишилися з прийомними батьками.

За версією слідства, у серпні 2025 року чоловік залишився вдома наодинці з 14-річною вихованкою та запропонував їй роздягнутися за гроші. Після відмови він почав погрожувати дівчині побиттям, пошкодженням телефону, забороною виходити з дому та спілкуватися з друзями.

За даними правоохоронців, надалі прийомний батько систематично вчиняв щодо дитини сексуальне насильство та ґвалтував її – щонайменше тричі на тиждень. Щоб змусити дівчину мовчати, чоловік нібито залякував і бив її, а також погрожував вчинити сексуальне насильство щодо молодшої сестри.

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53-річного чоловіка взяли під варту без можливості внести заставу / Фото прокуратури

У липні 2026 року дівчина розповіла про знущання 22-річній знайомій, яка перебуває за кордоном. Та одразу звернулася до правоохоронців, після чого чоловіка затримали. Йому повідомили про підозру в розпусних діях, сексуальному насильстві та зґвалтуванні особи, яка не досягла 16 років. За інкримінованими статтями підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

Суд обрав чоловікові тримання під вартою без права внесення застави. Досудове розслідування триває.