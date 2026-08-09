Росіяни атакували німецький завод Kromberg & Schubert

У ніч на неділю, 9 серпня, росіяни атакували німецьке підприємство Kromberg & Schubert у Житомирському районі. Компанія спеціалізується на виробництві електричних бортових кабельних систем для автомобілів. Про атаку повідомили начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко та пресслужба Kromberg & Schubert.

За даними поліції, протягом 8 та 9 серпня під російські обстріли потрапили цивільна інфраструктура, приватне підприємство та житлова забудова Житомирщини. Внаслідок атак поранень зазнали троє людей. 57-річну жінку госпіталізували до лікарні з опіками, а 45-річна жінка та 50-річний чоловік отримали гостру реакцію на стрес. Їм надали медичну допомогу амбулаторно.

Серед об'єктів, які постраждали внаслідок російської атаки, – німецьке підприємство Kromberg & Schubert. Завод виготовляє електричні бортові кабельні системи для автомобілів Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Skoda, MAN та Porsche. Підприємство створило близько 3500 робочих місць і є одним із важливих роботодавців регіону.

Начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко наголосив, що підприємство має важливе значення для економіки області та працює зі 100% німецькими інвестиціями.

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«Це підприємство зі 100% німецькими інвестиціями, яке має важливе значення для економіки області та забезпечує робочі місця для наших людей. Обласна військова адміністрація спільно з органами місцевого самоврядування вже працює над пошуком можливих шляхів допомоги стратегічному інвестору. Ми зацікавлені у збереженні роботи підприємства, підтримці його колективу та створенні умов для якнайшвидшого відновлення», – зазначив Бунечко.

У Kromberg & Schubert повідомили, що виробничі потужності підприємства зазнали масштабних руйнувань. Через це завод наразі змушений призупинити роботу. Коли підприємство у Житомирському районі зможе відновити виробництво, поки невідомо. У Kromberg & Schubert уточнили, що постраждалі не є працівниками підприємства.

«Через значний рівень пошкоджень підприємство вимушене тимчасово призупинити роботу на невизначений термін. Можливі строки відновлення діяльності стануть зрозумілими після завершення технічної оцінки та визначення повного обсягу необхідних відновлювальних робіт», – повідомили у Kromberg & Schubert.

Як зауважує бізнес-журнал Forbes Ukraine, німецька компанія Kromberg & Schubert має в Україні два заводи – у Житомирському районі та Луцьку. Підприємство на Волині працює з 2005 року, а завод на Житомирщині – приблизно з 2016 року. Загалом Kromberg & Schubert налічує близько 50 тисяч співробітників, які працюють на 40 заводах компанії по всьому світу.

Нагадаємо, у серпні 2025 року росіяни атакували у Мукачеві Закарпатської області завод американської компанії Flex International, що виробляє електроніку.