Росіяни влучили у завод із виготовлення електроніки Flex

Уночі в четвер, 21 серпня, росіяни атакували Мукачево й вдарили по території заводу «Флекстронікс» американської компанії Flex International – одного зі світових лідерів з контрактного виробництва електроніки. Про це повідомили у Мукачівській міській раді. Внаслідок удару виникла пожежа, мешканців просять не виходити на вулицю та зачиняти вікна.

Повітряну тривогу на Закарпатті оголосили о 2:49 через загрозу ракетного удару з російської авіації та наближення ворожих безпілотників із сусідніх областей. Близько 5:00 ранку в місті пролунали вибухи. Згодом міська рада повідомила, що є влучання на території підприємства.

«Внаслідок ворожої атаки вночі стався удар по території одного з підприємств міста. На місці події працюють рятувальні служби», – йдеться в повідомленні.

На місці удару виникла пожежа. У міськраді порадили мешканцям зачиняти вікна та без нагальної потреби не виходити на вулицю. Внаслідок удару по підприємству є постраждалі. 10 людей швидкою госпіталізували до лікарні Святого Мартина, ще двоє постраждалих звернулися до лікарні самостійно.

«На стаціонарному лікуванні перебуває 5 пацієнтів, ще один переведений до обласної лікарні», – зазначили в міській раді.

Росіяни влучили у завод Flex на околиці Мукачева. На момент удару на заводі перебували 600 працівників нічної зміни, 15 із яких постраждали. Завод працює в Мукачеві з 2012 року, там виготовляють комплектуючі для електротехніки, кавоварки, картриджі для принтерів, електронні цінники тощо. Завод працює завядки іноземним інвестиціям, зокрема американським.

Відповідні фото влучання в завод згодом опублікував і голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. Він додав, що внаслідок удару зруйновано складські приміщення.