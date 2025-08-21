Влучання зафіксували в житловому районі на вул. Олени Степанівни

Вранці в четвер, 21 серпня, росіяни атакували Львів та область крилатими ракетами та ударними безпілотниками. Влучання зафіксували в районі вул. Олени Степанівни, одна людина загинула, є пошкодженні десятки будинків.

Повітряна тривога на Львівщині розпочалась о 2:57 через загрозу ворожих безпілотників та пуски крилатих ракет із авіації. О 3:58 голова Львівської ОВА повідомив, що російський безпілотник зафіксували на Золочівщині, згодом – біля Винників, після чого спрацювала ППО та пролунала серія вибухів. О 6:05 він повідомив, що на Львів летить крилата ракета, а мешканці Львова у соцмережах повідомили про гучні вибухи.

«Відбій. Дуже непроста ніч. Дякую нашим оборонцям неба. Зараз контактую з профільними службами. Всі деталі згодом», – повідомив Максим Козицький.

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що влучання зафіксували в районі вул. Олени Степанівни, попередньо є постраждалі.

Фото «Суспільного»

«Вибуховою хвилею пошкоджено десятки будинків: вікна та дахи. Усі служби працюють на місці. Також є інформація про загоряння у інших місцях. Перевіряємо», – написав Андрій Садовий.

За інформацією Максима Козицького, одна людина загинула, троє – травмовані.

Нагадаємо, востаннє Росія атакувала Львівщину у ніч на 12 липня. Тоді найбільше пошкоджень зафіксували у Галицькому та Залізничному районах. Зокрема, внаслідок удару зруйнований будинок на вул. Олени Степанівни та Митрополита Андрея.