Агента затримали, коли він з бомбою сідав у автобус із Хмельниччини до Львова

Контррозвідка та слідчі Служби безпеки затримали агента ФСБ, який готував теракт у центрі Львова. Його затримали, коли він з бомбою сідав у автобус із Хмельниччини до Львова. Випадок трапився у липні 2025 року, але СБУ повідомила про це у грудні після завершення досудового розслідування.

Як вказано у повідомленні СБУ за 22 грудня, 41-річний мешканець Пустомит, який раніше був судимий за вбивство, наркозлочини та шахрайство, виконував завдання російської спецслужби. Він шукав легку роботу у телеграм-каналах та після обіцянки отримати «швидкі гроші» погодився виконати завдання ФСБ та закласти вибухівку біля будівлі правоохоронців.

Мешканець Львівщини поїхав у Хмельницьку область, де знайшов схрон з саморобною вибухівкою. Після цього чоловік з бомбою виїхав на таксі до місцевого автовокзалу, звідки планував поїхати до Львова, де мав отримати подальші вказівки від куратора з РФ. Ворожий агент готував теракт у липні 2025 року.

СБУ затримала зловмисника під час його посадки на рейсовий автобус. На місці події у затриманого вилучено СВП і смартфон, з якого він контактував з куратором. За матеріалами СБУ агент обвинувачується за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Справу передали до суду.