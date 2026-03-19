Марʼяна Безугла неодноразово отримувала критику від нардепів за дописи у соцмережах

Офіс генерального прокурора відкрив кримінальне провадження проти народної депутатки Марʼяни Безуглої. Нардеп від «Батьківщини» Сергій Тарута стверджує, що правоохоронці проводять досудове розслідування за статтею про державну зраду.

18 березня Тарута заявив, що проти Марʼяни Безуглої відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада в умовах воєнного стану). За його словами, правоохоронці перевіряють, чи могли публічні заяви нардепки нашкодити українським військовим на фронті.

Сергій Тарута заявив, що зокрема справа стосується опублікованого у вересні 2024 року допису Безуглої про ротацію 72-ї бригади, яка захищала донецький Вугледар. Після цього росіяни менш ніж за добу перекинули на цей напрямок значні сили.

За словами нардепа, разом з депутатом від партії «Слуга народу» Федором Веніславським він написав заяву до Офісу генпрокурора. Тарута наголосив, що ОГП зобовʼязали відкрити провадження проти Безуглої через суд.

«Коли публічна діяльність призводить до втрат серед військових, ослаблення оборони, деморалізації армії – це вже не про “свободу слова”. Це – про відповідальність», – написав Тарута.

У четвер, 19 березня, у коментарі «Інтерфакс-Україна» пресслужба Офісу генпрокурора підтвердила, що за рішенням суду до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості щодо можливих кримінальних правопорушень депутатки. Водночас імені фігурантки в ОГП не уточнили.

«Наразі триває слідство, тому будь-які деталі може бути повідомлено лише в межах, які не зашкодять розслідуванню», – повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

Скандали Марʼяни Безуглої

Зауважимо, що Мар’яна Безугла має скандальну репутацію. Після трагічної загибелі у липні 2025 року депутата від «Голосу» Ярослава Рущишина, вона звинуватила його в «ризикованій поведінці» та «бездіяльності». Депутатка дорікнула колезі, що той не загинув на фронті.

До того Безугла публічно виступала з критикою колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та чинного головкома Олександра Сирського. Зокрема, у грудні 2025 року вона заблокувала трибуну Верховної Ради з вимогою звільнити Сирського з посади, а потім влаштувала штовханину з Сергієм Тарутою.

До липня 2024 року Безугла обіймала посаду голови підкомітету з питань демократичного цивільного контролю в комітеті ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки – її усунули з посади. Згодом вона з другої спроби покинула фракцію «Слуга народу».

У липні 2025 року на критику її поведінки Безугла заявила, що має синдром Аспергера. Журналіст Данило Мокрик зауважив, що згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я, люди з синдромом Аспергера не можуть мати доступу до державної таємниці, проте Безугла заявила, що мала такий доступ. На запитання щодо лікарських висновків вона написала: «Це не ваша справа».

До слова, це не перша справа проти Марʼяни Безуглої. У серпні 2025 року співак Тарас Тополя подав позов проти депутатки за наклеп. Це сталося після того, як музикант поділився фото своєї зруйнованої через російський обстріл квартири, а Безугла розкритикувала співака за фейкову службу та заявила, що знищення його житла стало кармою.

Тоді ж Тарас Тополя відкрив збір коштів на психіатричну допомогу для нардепки – вдалося зібрати понад пів мільйона гривень. Безугла відмовилася використати ці гроші на лікування та подала на Тополю позов про шахрайство.