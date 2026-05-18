Наприкінці 2024 року Євген Квас влаштував щонайменше трьох чоловіків призовного віку на підприємство

У понеділок, 18 травня, правоохоронці повідомили керівнику самбірського комунального підприємства Євгену Квасу ще одну підозру у незаконній схемі бронювання військовозобов’язаних чоловіків.

Як повідомили в прокуратурі та СБУ Львівщини, наприкінці 2024 року Євген Квас влаштовував на роботу чоловіків призовного віку на підприємство, що мало критичний статус та право бронювання працівників від мобілізації.

За даними слідства, посадовець організував схему фіктивного працевлаштування чоловіків на підприємство. Попри офіційне оформлення, вони фактично не працювали та не виконували посадових обов’язків. Для легалізації схеми до кадрової документації вносили неправдиву інформацію про нібито відпрацьований час. Проте за даними правоохоронців, чоловіки не відвідували підприємство та не працювали на ньому.

Зазначається, що чоловіків оформлювали на підприємство на посади слюсаря-ремонтника та водіїв автотранспортних засобів. Таким чином, щонайменше трьом військовозобов’язаним чоловікам вдалося уникнути мобілізації. Згодом фіктивних працівників вносили до списків на бронювання та надавали їм незаконну відстрочку від військової служби.

Правоохоронці не оприлюднюють назви підприємства та прізвище підозрюваного, але за інформацією ZAXID.NET йдеться про самбірське СКП «Об’єднане», керівником якого є Євген Квас.

За цим фактом слідчі СБУ повідомили про підозру за ч. 3 ст. 27 та ч. 1 ст. 114-1 ККУ (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період). Наразі підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. Тривають слідчі дії для встановлення усіх причетних осіб.

Нагадаємо, 15 травня Євген Квас вніс заставу та мав вийти з СІЗО, проте на виході йому вручили нову підозру і повернули в СІЗО.

Як повідомляв ZAXID.NET, у вівторок, 12 травня, у місті Самбір на Львівщині оперативники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно з СБУ та прокурорами провели масові обшуки через схему ухилення від мобілізації та за фактом хабарництва. У результаті затримано чотирьох головних фігурантів справи: директорку Самбірської центральної лікарні Олену Легуцьку, медсестру цієї лікарні Наталію Бегей, ексдепутата Самбірської райради від «Слуги народу», очільника СКП «Об'єднане» Євгена Кваса та його брата Мар’яна Кваса, який є власником зареєстрованого в Давидові ТОВ «ОІЛ-Феллер», що займається вантажними перевезеннями.