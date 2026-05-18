У колишній приватній резиденції президента-втікача Віктора Януковича «Межигір’я» в селі Нові Петрівці на Київщині зафіксували підтоплення корабля-ресторану «Галеон». Причиною стало різке підняття рівня води у Київському водосховищі. Про це повідомили на фейсбук-сторінці парку-пам’ятки.

Уранці понеділка, 18 травня, в соцмережах почали поширювати відео, на яких видно, що дебаркадер «Галеон» майже наполовину стоїть у воді. Рівень води сягнув до вікон та середини вхідних дверей судна.

У пресслужбі держустанови «Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Межигір’я» підтвердили інформацію про підтоплення судна. Там повідомили, що працівники парку оперативно виявили ситуацію та одразу вжили заходів щодо ліквідації наслідків.

«Зокрема, було здійснено відкачування води із залученням усієї наявної техніки та обладнання у парку (були задіяні помпи, насоси, автомобільна техніка). Попри вжиті заходи, зупинити потрапляння води у корабель не вдалося», – ідеться в дописі.

Працівники також винесли майно, яке перебувало на борту «Галеона», з метою його збереження.

«Станом на зараз частина корабля залишається підтопленою. Наразі на місці тривають роботи з ліквідації наслідків аварії», – додала пресслужба парку-пам’ятки.

Нагадаємо, у лютому 2017 року Печерський районний суд Києва за клопотанням Генпрокуратури арештував корабель-ресторан в Межигір’ї, а також майно в ньому. Суд також заборонив фірмі «Танталіт», на яку і був зареєстрований маєток експрезидента-втікача Віктора Януковича, користуватися і розпоряджатися цим майном.