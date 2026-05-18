Перші консультації відбудуться в онлайн-форматі

Україна й Угорщина домовилися провести новий раунд консультацій на рівні експертів для пошуку «практичних та надійних» рішення щодо угорської меншини в Закарпатській області. Про це в понеділок, 18 травня, повідомили міністри закордонних справ обох країн Андрій Сибіга та Аніта Орбан.

«Ми готові співпрацювати з новим угорським урядом з усіх питань нашого двостороннього порядку денного, включаючи тему національних меншин, з метою відновлення довіри та добросусідських відносин між нашими країнами... Наша мета – забезпечити дотримання європейських стандартів та практик», – написав Сибіга.

За словами Аніти Орбан, сторони вже призначили свої переговорні делегації, які проведуть перші консультації в онлайн-форматі. Самі переговори можуть розпочатися вже у вівторок, 19 травня, закладаючи «важливу основу для швидкого та впевненого врегулювання питань прав меншин».

«Я вірю, що діалог буде конструктивним та продуктивним, а переговори незабаром принесуть відчутний прогрес для угорської громади в Закарпатті», – додала угорська міністерка.

Андрій Сибіга зазначив, що під час телефонної розмови з угорською колегою вони також обговорили «ширше регіональне, європейське та міжнародне питання».

«Я торкнувся питання шляху вступу України до ЄС та ще раз наголосив на нашій готовності до якнайшвидшого відкриття переговорних кластерів», – додав він.

Нагадаємо, раніше агентство Bloomberg з посиланням на новообраного прем’єра Угорщини Петера Мадяра повідомляло, що новий угорський уряд вимагатиме розширення прав угорської меншини в Україні. Лише за цієї умови Будапешт готовий підтримати початок переговорів щодо вступу Києва до ЄС.

Позиція Мадяра багато в чому повторює вимоги, які раніше озвучував його попередник на посаді прем’єра Віктор Орбан. Ідеться про перелік із 11 пунктів, представлений Києву у 2024 році, де особливу увагу приділяли правам угорської громади та можливості навчання угорською мовою.

Також відомо, що Петер Мадяр 28 квітня провів зустріч із мером Берегового Золтаном Бабяком. Під час розмови вони обговорили підтримку угорської громади на Закарпатті та можливість відновлення конструктивних відносин між Україною та Угорщиною. Баб’як наголошував, що на Закарпатті немає утисків угорської національної спільноти.