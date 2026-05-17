Володимир Зеленський прокоментував атаки на Москву та область

Володимир Зеленський прокоментував атаку на обʼєкти у Москві та Московській області. Також президент зауважив, що дії України змінили сприйняття російсько-української війни у світі. Про це президент повідомив у вечірньому відеозверненні у неділю, 17 травня.

Володимир Зеленський відзначив роботу українських військових, які здійснили атаки на російські обʼєкти на відстані понад 500 км. Президент зауважив, що українська зброя досягла цілей попри те, що Москва та Московська область є найбільш захищеними російськими засобами протиповітряної оборони.

Президент вкотре наголосив, що Росія має спрямувати свої сили на захист та роботу НПЗ й інших нафтових об’єктів і підприємств, а не розпочинати війни з сусідніми країнами. Він також наголосив, що українська атака на Московський регіон змінила сприйняття російсько-української війни у світі.

«Ця наша далекобійність – це те, що значно змінює ситуацію та й загалом сприйняття російської війни у світі. Багато партнерів зараз дають сигнали, що бачать, що відбувається і як усе змінилося і в настрої щодо цієї війни, і в досяжності російських цілей на російській території. Війна цілком передбачувано повертається в “родную гавань”, і це чіткий сигнал, що не варто зв'язуватися з Україною та йти несправедливою загарбницькою війною проти іншого народу – саме проти народу», – наголосив Володимир Зеленський.

Також Володимир Зеленський повідомив про «зміну балансу дій на передовій». За його словами, українські військові діють на фронті активніше, ніж росіяни. Президент запевнив, що держава посилить військових технікою та зброєю для належного захисту, а також щоб підтримувати перевагу на фронті.

«Будемо збільшувати всі форми постачання для нашої армії – дронів, НРК, снарядів, усіх ресурсів, щоб підтримувати належний захист і наші фронтові активні дії», – запевнив президент.

Нагадаємо, в ніч на 17 травня Сили оборони атакували Москву та область ударними дронами й ракетами українського виробництва. Військові підтвердили ураження заводу «Ангстрем», що виробляє технологічну продукцію та мікросхеми для високоточної зброї, а також нафтоперекачувальних станцій «Солнечногорская» та «Володарское» і московського НПЗ.