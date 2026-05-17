Партизани порушили роботу кількох вишок зв’язку ППО росіян

Рух «АТЕШ» у неділю, 17 травня, заявив про порушення роботи кількох вишок зв’язку в районах Путилково, Комунарка та Домодєдово Московської області.

За словами представників руху, на цих об’єктах розміщувалися модулі радіоелектронної боротьби, які використовувалися для виявлення повітряних цілей на малій висоті, передачі даних і координації підрозділів системи протиповітряної оборони.

Місця, де партизани провели диверсії

«Після диверсії система ППО на підступах до Москви втратила частину пунктів спостереження. Через це дані про повітряні цілі на малій висоті почали надходити із затримкою, через що швидкість реагування знизилася, а частина маршрутів залишилася без прикриття», – додали у дописі.

Нагадаємо, у ніч на 17 травня безпілотники здійснили наймасовішу атаку від початку війни на Московську область. Після обстрілу на території технопарку «Елма» спалахнула пожежа. Під атаку також потрапив завод «Ангстрем».