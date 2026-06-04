У четвер, 4 червня, за день до сесії Львівської райради, у приміщенні Сокільницької сільради мала відбутись важлива зустріч. Депутати найбільшої фракції райради «Європейська солідарність», до якої входять 30 депутатів, та керівництво Сокільницької громади в закритому режимі планували розглянути нові розрахунки інфраструктури, транспортних розв'язок території, яка межує із львівським аеропортом. Також депутатам планували презентувати результати переговорів з керівництвом аеропорту, яке, нагадаємо, 24 квітня підписало меморандум із Сокільниками і Львівською ОВА про порозуміння щодо спірних земель.

Четвергову зустріч планували заздалегідь, непублічно й без участі громадськості та журналістів. У депутатських чатах розіслали повідомлення, в якому анонсували участь в обговоренні народного депутата і лідера Львівського обласного осередку «Європейської солідарності» Олега Синютки та майбутню тему.

«Представники Сокільник просять про зустріч зі всіма фракціями. Нашу фракцію запрошують в четвер, 4 червня, о 18.00 в приміщенні сільради в Сокільниках. Мають нові розрахунки інфраструктури, транспортних розв'язок, результати переговорів з аеропортом. Пропоную знайти час і виїхати на зустріч, бо, ймовірно, подаватимуться на наступну сесію, щоб ми прийняли мудре рішення. На зустрічі має бути Олег Михайлович. А сесія, нагадую, в п'ятницю, 5 червня, об 11:00», – йшлося у повідомленні, яке депутати найбільшої у райраді фракції отримали близько тижня тому.

Згадка про сесію 5 червня не випадкова. Адже саме райрада повинна погодити розширення меж села Сокільники на 158 га, яке передбачає масштабну житлову забудову прилеглої до аерпорту території. Однак станом на момент виходу цього матеріалу питання погодження розширення меж села Сокільники так і не з’явилось у порядку денному сесії райради.

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Згодом ZAXID.NET стало відомо, що й саму зустріч раптом скасували. Редакція вирішила розпитати учасників цього процесу про причини скасування зустрічі та про їхню позицію щодо майбутньої забудови прилеглої до летовища території.

Сільський голова Сокільників Тарас Сулимко у розмові із ZAXID.NET повідомив, що зустріч не відбулась через те, що депутати не змогли зібратись, але яка причина цього – йому невідомо. Голова каже, що не полишить спроб зібрати депутатів райради, щоб пояснити концепцію розвитку територій біля аеропорту. Разом з тим, судячи з його відповідей, виконувати підписаний ним самим меморандум, який передбачає будівництво вантажного терміналу аеропорту, він не збирається.

«Теоретично треба зустрітись з усіма фракціями. Я просто не розумію. Коли питання практично вирішене, коли погодили всі межі, всі ділянки, відстані, і після того… Тоді, напевно, проблема закопана десь в іншому місці», – зазначив Сулимко.

Коментуючи лист Міноборони, в якому відомство заявило, що території поблизу летовища мають залишатися резервом для розвитку аеропорту, голова Сокільників заявив, що він адресований Львову.

«То питання до Львова, хай демонтовують повністю вул. Трускавецьку, ЖК «Набережний квартал», ЖК «Фамілія», ЖК «Місто трав». Ми ще нічого не зробили, ми тільки хотіли щось собі робити», – зазначив Сулимко.

Тут варто зауважити, що більшість містобудівних умов й обмежень на житлову забудову прилеглої до аеропорту території видала саме Сокільницька сільрада. Це легко перевірити хоча б на мапі сервісу новобудов ЛУН.

Цікаво те, що Тарас Сулимко також виступив категорично проти того, щоб львівський аеропорт приймав вантажні літаки, як це передбачає підписаний ним самим разом із аеропортом та Львівською ОВА меморандум.

«Це утопія. Зробити тут, щоб вантажні літаки літали – наші люди будуть не то, що біля мерії стояти, вони заблокують і аеропорт, і всі вулиці, якими можна до Львова заїхати. Літаки літають прямо над Сокільниками. Ви би посиділи в тих хатах, ви б зрозуміли, про що я говорю», – переконаний голова Сокільників.

Депутат фракції «Європейська солідарність» Богдан Шустер скасування сьогоднішньої зустрічі пояснив коротко – «не склалось по людях». На питання про те, чи можливе внесення питання розширення Сокільників на сесію «з голосу», депутат відповів, що навряд. «Прецедентів таких не було. Завтра також такої ситуації не мало б виникнути», – додав Шустер.

Голова Львівської райради Андрій Сулим у коментарі ZAXID.NET зазначив, що питання розширення меж Сокільників у порядку денному станом на вечір четверга немає, не розглядали його й на погоджувальній раді. Однак припустив, що його можуть внести «з голосу» вже під час сесії.

«Пропозиції вносять також й депутати. Але мені про це нічого невідомо. Відбувалась президія, звітували голови фракцій, ніхто про такі наміри не говорив. Якщо таку пропозицію внесуть, я її точно не підтримаю», – заявив Андрій Сулим.

ZAXID.NET також запитав голову Львівської райради про його позицію у суперечці навколо земель біля львівського летовища.

«Я до цього питання по-різному ставився. Поки не буде остаточного вирішення, я не можу сказати якусь чітку інформацію. Поки не буде спільного бачення всіх, не буде розкачування, коли всі сторони скажуть, що дійшли до консенсусу, тоді це питання може зрушитись з мертвої точки. І тоді, напевно, знайдуться голоси у районній раді», – відповів Сулим.

Що ж стосується запрошення до участі у зустрічі Олега Синютки, то за словами, Андрія Сулима, він мав брати участь у ній як партійний лідер – голова обласного осередку «Європейської солідарності».

Ми також запитали самого Олега Синютку про причини участі у запланованій зустрічі у Сокільниках. Однак станом на момент виходу публікації він не відповів.

За словами голови фракції «Самопоміч» Івана Мовчана, настрої серед депутатів щодо розширення меж Сокільників не змінилися з вересня минулого року, коли райрада зняла це питання з розгляду. «Я не думаю, що це питання може винестись з голосу. Можуть робити таку спробу, але, безумовно, мені здається, що депутати її відхилять і захочуть вивчити питання більш достеменно», – вважає він.

Іван Мовчан також зазначив, що керівництво Сокільників не ініціювало зустрічі з його фракцією.

Детальніше про те, хто може бути зацікавлений у будівництві житла біля Львівського аеропорту та хто активно скуповує приватні ділянки біля злітної смуги, ZAXID.NET уже розповідав у матеріалі «Це буде не село, а райцентр на межі Львова». Зокрема, щонайменше 60 га землі зосереджені в руках членів партії «Варта» Юлії та Романа Городечних та їхньої компанії «Сокіл-Л», серед співвласників якої відомий івано-франківський забудовник Blago.