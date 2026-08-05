Пожежа на складі Wildberries в російському Алексині 5 серпня

У ніч на 5 серпня безпілотники атакували логістичний комплекс маркетплейсу Wildberries у місті Алексин Тульської області Росії. Це один із найбільших розподільчих центрів російської компанії. Про це повідомили моніторингові телеграм-канали та російська влада.

Губернатор Тульської області Дмитро Міляєв заявив, що дрони атакували територію сортувального центру Wildberries, унаслідок чого там сталася пожежа.

У Wildberries повідомили, що працівників завчасно евакуювали, а на місці працюють пожежники.

Площа сортувального центру WB в Алексині становить 194,5 тис. м². На опублікованих очевидцями відео видно, що пожежа охопила значну частину комплексу.

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Губернатор регіону додав, що пошкодження внаслідок атаки також зафіксували у двох багатоквартирних будинках у Веневському районі, а також на двох виробничих об’єктах у Новомосковську та Узловському районі. Також він повідомив про одного постраждалого, однак не уточнив, де саме людина дістала поранення.

Окрім цього, голова Зеленодольського району Татарстану повідомив, що нібито внаслідок падіння уламків БпЛА на одному з цивільних об’єктів виникла пожежа. За даними телеграм-каналу Supernova, у Зеленодольську дрон міг атакувати склад Wildberries.

У Міноборони Росії заявили, що за ніч сили ППО начебто збили 475 безпілотників над 16 областями, а також над анексованим Кримом та акваторіями Азовського й Чорного морів.

Українське командування наразі офіційно не коментувало наслідки нічної атаки на Росію.

Нагадаємо, 4 серпня президент Володимир Зеленський погодив нові операції Служби безпеки України для протидії Росії, а також – «подальші кроки на очищення внутрішньої структури» СБУ.