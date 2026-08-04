Президент заслухав доповідь тимчасового очільника СБУ Олександра Поклада

Президент Володимир Зеленський погодив нові операції Служби безпеки України для протидії Росії. Про це він повідомив у соцмережах у вівторок, 4 серпня.

На зустрічі з тимчасовим виконувачем обов’язків голови СБУ Олександром Покладом президент заслухав доповідь про операції із протидії російській агресії. Зеленський відзначив «хороші результати» роботи Служби безпеки та погодив нові заходи.

Олександр Поклад також доповів про пріоритети служби на серпень.

«Погодив керівнику СБУ також і подальші кроки на очищення внутрішньої структури Служби від тих, хто працює на себе, а не на Україну», – додав Зеленський.

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Нагадаємо, 25 червня президент України Володимир Зеленський схвалив 40-денну операцію СБУ для спонукання Росії до миру. У межах операції Сили оборони систематично атакували ворожі об’єкти енергетичної інфраструктури, військову логістику, засоби ППО та об’єкти військово-промислового комплексу в глибокому тилу РФ.

30 липня Володимир Зеленський змінив керівників обласних управлінь СБУ у дев’ятьох областях України. Крім того, президент призначив нового начальника Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України, а також керівницю Управління роботи з особовим складом СБУ.