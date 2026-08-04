Біля Зборова створять інтерактивний музей, присвячений битві чехословацьких легіонерів
У селі Калинівка розташоване військове кладовище та братська могила легіонерів, які загинули на полі бою у 1917 році
У Зборівській громаді створять сучасний музейний комплекс, присвяченій битві чехословацьких легіонерів, яка відбулася у 1917 році під час Першої світової війни. Проєкт реалізують за гроші чеської громадської організації. Про це повідомив міський голова Зборова Руслан Максимів.
У селі Калинівка розташоване військове кладовище та братська могила чехословацьких легіонерів, які загинули на полі бою у 1917 році. За кількасот метрів планують побудувати музейний комплекс – Пам’ятний будинок.
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За умовами проєкту, будівля має бути енергоефективною, в ній застосують сучасні інженерні рішення. Під новий музей вже придбали будинок поруч з військовим кладовищем. Чехи та словаки, які щороку відвідують меморіал, спільно з жителями Зборова організували толоку та поприбирали територію й будівлю.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Майбутній комплекс включатиме інтерактивний музей, культурно-освітній хаб та інтегровані кімнати для проживання.
Музей матиме інтерактивну виставку
Також музей матиме:
- сучасний музейний простір із використанням цифрових технологій;
- архівні документи та історичні експонати;
- мультимовний супровід для відвідувачів з різних країн.
У культурно-освітньому хабі можна буде проводити:
- міжнародні воркшопи;
- лекції та конференції;
- зустрічі, дискусії та культурні заходи для громади й іноземних гостей.
У будівлі будуть кімнати для проживання
Інтегровані кімнати для проживання дадуть можливість:
- реалізовувати довгострокові наукові, дослідницькі та студентські проєкти;
- проводити виїзні семінари, шкільні табори та освітні поїздки;
- забезпечити тривалу співпрацю українських, чеських та словацьких експертів;
- приймати волонтерів, туристів та всіх охочих відвідати меморіальний комплекс.
Ініціатива втілюється спільно з Асоціацією зі збереження та відновлення чеської спадщини в Україні, організацією «Сокіл» та міською радою Зборова.
«Мета проєкту – створити сучасний простір пам’яті, культури та міжнаціонального діалогу, який стане місцем вшанування історії та розвитку чесько-словацько-української співпраці. Спільна історія має бути зрозумілою, доступною та цікавою для сучасних поколінь», – розповів Руслан Максимів.
Додамо, що Зборівська битва – це бій між російською та австро-угорською арміями 1–2 липня 1917 року під час Червневого наступу. На боці Російської імперії в цій битві вперше брали участь підрозділи сформованого з полонених чехів і словаків Чехословацького легіону. Бій завершився перемогою російських військ. Втрати російської сторони склали 184 вбитих і смертельно поранених, близько 700 поранених і 11 зниклих безвісти.
Братська могила чехословацьких легіонерів у с. Калинівка/«Суспільне.Тернопіль»
У селі Калинівка біля Зборова на місці бою в 1927 році відкрили меморіал. Для чеського то словацького народів ця битва є визначною, тому що вперше чехословацькі легіонери були задіяні й перемогли.