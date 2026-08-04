У будівлі буде освітньо-культурний хаб та житлові кімнати

У Зборівській громаді створять сучасний музейний комплекс, присвяченій битві чехословацьких легіонерів, яка відбулася у 1917 році під час Першої світової війни. Проєкт реалізують за гроші чеської громадської організації. Про це повідомив міський голова Зборова Руслан Максимів.

У селі Калинівка розташоване військове кладовище та братська могила чехословацьких легіонерів, які загинули на полі бою у 1917 році. За кількасот метрів планують побудувати музейний комплекс – Пам’ятний будинок.

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За умовами проєкту, будівля має бути енергоефективною, в ній застосують сучасні інженерні рішення. Під новий музей вже придбали будинок поруч з військовим кладовищем. Чехи та словаки, які щороку відвідують меморіал, спільно з жителями Зборова організували толоку та поприбирали територію й будівлю.

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Майбутній комплекс включатиме інтерактивний музей, культурно-освітній хаб та інтегровані кімнати для проживання.

Музей матиме інтерактивну виставку

Також музей матиме:

сучасний музейний простір із використанням цифрових технологій;

архівні документи та історичні експонати;

мультимовний супровід для відвідувачів з різних країн.

У культурно-освітньому хабі можна буде проводити:

міжнародні воркшопи;

лекції та конференції;

зустрічі, дискусії та культурні заходи для громади й іноземних гостей.

У будівлі будуть кімнати для проживання

Інтегровані кімнати для проживання дадуть можливість:

реалізовувати довгострокові наукові, дослідницькі та студентські проєкти;

проводити виїзні семінари, шкільні табори та освітні поїздки;

забезпечити тривалу співпрацю українських, чеських та словацьких експертів;

приймати волонтерів, туристів та всіх охочих відвідати меморіальний комплекс.

Ініціатива втілюється спільно з Асоціацією зі збереження та відновлення чеської спадщини в Україні, організацією «Сокіл» та міською радою Зборова.

«Мета проєкту – створити сучасний простір пам’яті, культури та міжнаціонального діалогу, який стане місцем вшанування історії та розвитку чесько-словацько-української співпраці. Спільна історія має бути зрозумілою, доступною та цікавою для сучасних поколінь», – розповів Руслан Максимів.

Додамо, що Зборівська битва – це бій між російською та австро-угорською арміями 1–2 липня 1917 року під час Червневого наступу. На боці Російської імперії в цій битві вперше брали участь підрозділи сформованого з полонених чехів і словаків Чехословацького легіону. Бій завершився перемогою російських військ. Втрати російської сторони склали 184 вбитих і смертельно поранених, близько 700 поранених і 11 зниклих безвісти.

Братська могила чехословацьких легіонерів у с. Калинівка/«Суспільне.Тернопіль»

У селі Калинівка біля Зборова на місці бою в 1927 році відкрили меморіал. Для чеського то словацького народів ця битва є визначною, тому що вперше чехословацькі легіонери були задіяні й перемогли.