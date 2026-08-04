Шмигаль розповів, як Україна готується до масованих атак на критичну інфраструктуру восени і взимку

Росія може змінити тактику масованих атак на українську критичну інфраструктуру напередодні зими. Однією з нових цілей російського терору можуть стати системи водопостачання. Про це в інтерв’ю виданню Politico розповів віцепрем’єр-міністр і міністр енергетики України Денис Шмигаль.

«Минулої зими вони били по електриці й теплу, але вижити ще було можна, якщо під час відключень світла в тебе був газ і вода. А без води й каналізації протриматися більш ніж три дні складно», – сказав міністр.

За його словами, Росія та Україна ведуть боротьбу за знищення енергетичної інфраструктури одна одної, і результат цієї кампанії може вплинути на майбутні мирні переговори.

«Путін хоче добити нашу енергосистему і зруйнувати нашу економіку та виробництво зброї. Він також сподівається, що взимку наше суспільство зламається від виснаження і тиснутиме на керівництво, щоб те підписало капітуляцію», – сказав Шмигаль.

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Водночас Україна відповідає далекобійними ударами по російських нафтопереробних заводах. Як зазначив Шмигаль, ці атаки вже вивели з ладу близько 40% первинних потужностей із переробки нафти в Росії.

За його словами, Київ сподівається, що ці удари разом із санкціями партнерів змусять Путіна зупинити війну вже цієї осені. Якщо цього не станеться, Україна готується до нової зими масованих атак на енергетичну інфраструктуру.

За даними Дениса Шмигаля, до 2014 року Україна виробляла 54,5 ГВт електроенергії. Після початку повномасштабної війни цей показник скоротився до 32 ГВт, а після російських атак цього року – приблизно до 12 ГВт. За словами Шмигаля, Росія знищила або пошкодила понад 80% українських генерувальних потужностей.

Шмигаль зазначив, що для нарощення стійкості енергосистеми Україна будує захисні споруди для об’єктів електро-, газо- та водопостачання, а також розгортає модульні котельні та генератори.

Водночас за даними міністра енергетики, для посилення енергетичної стійкості Україна додатково потребує 500 млн євро до зими. Києву також потрібно близько 400 млн євро, щоб допомогти НЕК «Нафтогаз» відновитися після російських атак.