Шмигаль заявив, що санкції на ядерну галузь змусять Росію йти на перемовини

Міністр енергетики Денис Шмигаль на конференції Ukraine Recovery Conference у Гданську заявив, що наступна зима для України має бути жорсткішою і закликав посилити санкцій проти Росії, щоб змусити країну-агресорку розпочати переговори. Урядовець закликав ЄС повністю відмовитися від російських енергоносіїв і поступово запровадити санкції проти російської ядерної галузі.

Міністр енергетики Денис Шмигаль під час Ukraine Recovery Conference 2026 заявив, що Україна вже готується до ще складнішої зими.

«Наступна зима буде жорсткішою, ніж ця, і ми готуємося до цього. Намагаємося захистити себе від дронів та атак», – сказав Шмигаль.

Водночас Шмигаль наголосив, що Європейський Союз за останні п'ять років значно скоротив залежність від російських енергоносіїв.

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«Майже всі держави-члени ЄС диверсифікували постачання газу та нафти. Це справді вражає і це дуже правильний крок, адже він посилює тиск на Росію та робить країни-члени ЄС менш залежними», – зазначив Шмигаль.

На його думку, наступним кроком має стати повна відмова Євросоюзу від російських енергоносіїв.

«Необхідно повністю запровадити обмеження на російську нафту й газ – буквально на кожну молекулу російських нафти й газу – на території Європейського Союзу в усіх країнах. Це має стати наступним рівнем тиску на Росію», – заявив Денис Шмигаль.

Окремо міністр енергетики закликав європейські країни поступово запроваджувати санкції проти російської ядерної галузі. За його словами, нині окремі держави ЄС залишаються залежними від російських ядерних технологій і палива, а ця сфера приносить російському бюджету близько 200 млрд євро.

«Ми розуміємо, що негайно відмовитися від російського ядерного палива в Європі неможливо. Але це можна зробити шляхом поступового запровадження санкцій», – наголосив міністр енергетики.

Він додав, що вже перший етап таких санкцій стане чітким сигналом для Росії про те, що вона втратить великі доходи.

178 млн євро від Нідерландів на підготовку до зими

У Гданську Шмигаль також підписав Дорожню карту співпраці між Україною та Нідерландами в енергетичній сфері. Цей документ передбачає, що Нідерланди виділять Україні 178 млн євро для підготовки до зими та розвитку розподіленої генерації. Окрім того, восени Нідерланди передадуть Україні декомісовані газові турбіни, які раніше працювали на електростанціях чи промислових об'єктах, але були виведені з експлуатації.

Україна разом із Нідерландами спільно працюватимуть над оцінкою та залученням устаткування з виведених з експлуатації електростанцій Нідерландів для формування резервів та відновлення пошкоджених енергетичних об’єктів в Україні.

Нагадаємо, у квітні 2026 року міністр енергетики Денис Шмигаль заявив під час засідання Ukraine Energy Coordinating Group («Енергетичний Рамштайн»), що для належної підготовки до опалювального сезону 2026/2027 років Україні потрібно щонайменше 5,4 млрд євро. Міністр також наголосив, що Україні треба накопичити 14,6 млрд м3 газу до опалювального сезону 2026/2027 років.