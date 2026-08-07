Затримали шпигуна 2 серпня на території федеральної землі Тюрингія

У Німеччині правоохоронці затримали 33-річного громадянина України, якого підозрюють у зборі розвідувальної інформації про оборонне підприємство для підготовки можливої диверсії. Про це у четвер, 6 серпня, повідомило видання DW із посиланням на прокуратуру Мюнхена та Управління кримінальної поліції Баварії.

За версією слідства, чоловік діяв в інтересах іноземної спецслужби. Німецькі правоохоронці вважають його агентом нижчого рівня, який виконував завдання зі збору інформації про оборонний об'єкт на сході країни.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Слідчі встановили, що у червні підозрюваний фотографував територію військового підприємства в Баварії, після чого передавав отримані матеріали своєму куратору. Затримали його 2 серпня на території федеральної землі Тюрингія. Водночас правоохоронці поки не розголошують, на спецслужбу якої держави працював затриманий.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Нагадаємо, у липні Служба загальної розвідки та безпеки Нідерландів повідомила, що російські хакери зламували домашні IP-камери для стеження за військовими базами НАТО та маршрутами постачання західної військової допомоги Україні.