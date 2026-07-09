Міністр МЗС Італії заявив про видворення з країни двох військових аташе посольства Росії

Уряд Італії ухвалив рішення про видворення двох військових аташе посольства Росії через шпигунство. Росіяни мають залишити країну протягом трьох днів. Про це у четвер, 9 липня, повідомив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні у соцмережі ікс.

За словами Антоніо Таяні, прокуратура Рима під час розслідування встановила, що двоє військових аташе посольства Росії були «відповідальними за шпигунську діяльність». Тому італійський уряд ухвалив рішення про їхнє видворення з країни. Російського посла в Римі вже повідомили, що Іван Горбачов та Міхаїл Астахов мають залишити Італію протягом трьох днів.

«Москва продовжує використовувати свої гібридні засоби для атак на Захід та Італію. Це серйозне й неприйнятне втручання у діяльність італійських інституцій та сферу національної безпеки», – йдеться у повідомленні Антоніо Таяні.

Рішення про видворення російських аташе ухвалили на тлі викриття двох колишніх співробітників Агентства внутрішньої інформації та безпеки, яких підозрюють у шпигунстві на користь Росії. Йдеться про 59-річного Гавіно Рауля Піраса та 59-річного Вінченцо ді Паскуале. За даними слідства, вони за гроші передавали агенту російської розвідки, який мав дипломатичний імунітет в Італії, секретну інформацію, що стосувалася державної безпеки. Під час обшуків у одного із затриманих виявили 25 тис. євро. Загалом у справі п'ятеро підозрюваних.

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Нагадаємо, у травні 2026 року в Італії заарештували колишнього посла в Узбекистані П'єргабріеле Пападію де Боттіні ді Сант'Аньєзе за організацію схеми продажу віз громадянам Росії. За даними слідства, протягом 2024–2025 років він допоміг отримати шенгенські візи щонайменше 95 громадянам Росії. За оформлення віз терміном дії до трьох років дипломат вимагав від 4 до 16 тис. євро.