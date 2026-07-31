Олегу Кантору загрожує 10 років в'язниці

Прокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо 52-річного голови Галицької міської ради. Окрім вимагання хабарів для себе, Олегу Кантору інкримінують підбурювання бізнесмена дати хабар посадовиці архітектурно-містобудівної ради при Івано-Франківській ОДА.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі у п’ятницю, 31 липня, міський голова Галича систематично використовував свої службові повноваження для особистого збагачення. Посадовець вимагав від підприємця 582 тис. грн за сприяння в передачі в оренду трьох земельних ділянок комунальної власності в селі Бринь під будівництво заводу, зміну їх цільового призначення та виготовлення необхідної документації. Гроші отримував поетапно кількома траншами перед вирішенням кожного з питань.

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Так, у липні 2025 року бізнесмен передав йому першу частину – 2 тис. доларів. А уже за тиждень за особистого сприяння Олега Кантора міська рада ухвалила рішення про зміну цільового призначення земель та підготовки їх до аукціону.

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Отримавши ще 1600 доларів, посадовець забезпечив розміщення лота з продажу права оренди 10 га землі на офіційному сайті міськради та організував участь фіктивних учасників, гарантувавши перемогу «своєму» підприємцю.

Після перемоги на торгах підозрюваний зажадав ще 100 тис. грн, погрожуючи заблокувати укладення договору оренди. 10 жовтня 2025 року у вбиральні міської ради він отримав частину цієї суми – 60 тис. грн, а через місяць підписав договір оренди, передавши земельну ділянку за ціною, нижчою від ринкової.

«Загалом із липня 2025 по лютий 2026 року обвинувачений одержав 242 тис. грн неправомірної вигоди за “пакет послуг” щодо однієї із трьох ділянок. За проведення електронних торгів щодо двох інших посадовець виставив бізнесмену рахунок ще на 300 тис. грн», – розповіли у прокуратурі.

Затримали Олега Кантора 4 лютого в службовому кабінеті під час отримання чергового траншу. Посадовця арештували з можливістю внесення понад 2,5 млн грн застави, яку згодом внесли його рідні. Окрім того, мера відсторонили від посади.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що міський голова також підбурював бізнесмена дати хабар посадовиці архітектурно-містобудівної ради при профільному департаменті Івано-Франківської ОДА за прискорення розробки, виготовлення та погодження документації.

Через це Олег Кантору оголосили нову підозру. Наразі йому інкримінують вчинення злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України: одержання хабаря (ч. 3 ст.368 ККУ) та підбурювання до його надання іншому службовцеві (ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 369). За сукупністю статей посадовцю загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.